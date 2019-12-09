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Луцьк – у ТОП-5 міст України, де найдорожча комуналка

Луцьк – у ТОП-5 міст України, де найдорожча комуналка
Склали рейтинг міст України, де найдорожче платять за комунальні платежі. Так, Луцьк увійшов в ТОП-5 міст, обігнавши Київ.

Про це пише Liga.net.

Перше позицію зайняв Дніпро (3466 гривень), друге місце - за Кропивницьким (3350 гривень), третю позицію зайняли Суми (3350 гривень), четверте - Рівне (3335 гривень), 5-те місце обійняв Луцьк (3266 гривень.)

У ТОП-10 також входять: Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Замикають список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.

Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).
Луцьк – у ТОП-5 міст України, де найдорожча комуналка

Зауважують, реальні цифри можуть відрізняються від отриманих результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки лічильникам - індивідуальне споживання.

Також на результат впливає той факт, у кожному місті різні тарифи на комунальні послуги, бо все залежить від безлічі факторів, включаючи стан інфраструктури, щільності населення і його розташування.

Виняток - вартість електроенергії і ціна на газ, які для населення підпадають під пільгову категорію.

Під час дослідження використали тарифи, опубліковані Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальний послуг (НКРЕКУ); тарифи, опубліковані Міністерством розвитку загальний і територій; розрахунки Національної акціонерної компанії Нафтогаз України за газ на січень. Всі тарифи - з ПДВ.








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Теги: рейтинг, Луцьк, найдорожча комуналка
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