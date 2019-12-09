Луцьк – у ТОП-5 міст України, де найдорожча комуналка





Про це пише



Перше позицію зайняв Дніпро (3466 гривень), друге місце - за Кропивницьким (3350 гривень), третю позицію зайняли Суми (3350 гривень), четверте - Рівне (3335 гривень), 5-те місце обійняв Луцьк (3266 гривень.)



У ТОП-10 також входять: Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).



Замикають список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.



Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).



Зауважують, реальні цифри можуть відрізняються від отриманих результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки лічильникам - індивідуальне споживання.



Також на результат впливає той факт, у кожному місті різні тарифи на комунальні послуги, бо все залежить від безлічі факторів, включаючи стан інфраструктури, щільності населення і його розташування.



Виняток - вартість електроенергії і ціна на газ, які для населення підпадають під пільгову категорію.



Під час дослідження використали тарифи, опубліковані Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальний послуг (НКРЕКУ); тарифи, опубліковані Міністерством розвитку загальний і територій; розрахунки Національної акціонерної компанії Нафтогаз України за газ на січень. Всі тарифи - з ПДВ.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Склали рейтинг міст України, де найдорожче платять за комунальні платежі. Так, Луцьк увійшов в ТОП-5 міст, обігнавши Київ.Про це пише Liga.net. Перше позицію зайняв Дніпро (3466 гривень), друге місце - за Кропивницьким (3350 гривень), третю позицію зайняли Суми (3350 гривень), четверте - Рівне (3335 гривень), 5-те місце обійняв Луцьк (3266 гривень.)У ТОП-10 також входять: Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).Замикають список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).Зауважують, реальні цифри можуть відрізняються від отриманих результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки лічильникам - індивідуальне споживання.Також на результат впливає той факт, у кожному місті різні тарифи на комунальні послуги, бо все залежить від безлічі факторів, включаючи стан інфраструктури, щільності населення і його розташування.Виняток - вартість електроенергії і ціна на газ, які для населення підпадають під пільгову категорію.Під час дослідження використали тарифи, опубліковані Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальний послуг (НКРЕКУ); тарифи, опубліковані Міністерством розвитку загальний і територій; розрахунки Національної акціонерної компанії Нафтогаз України за газ на січень. Всі тарифи - з ПДВ.

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