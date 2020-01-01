Від пневмонії померла жінка з Волині





Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.



Відомо, що жінка захворіла 10 лютого й лікувалась самостійно. 13 лютого при зверненні до сімейного лікаря встановили діагноз «Правобічна пневмонія» і хвору відразу госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні.



Наступного дня жінку у важкому стані перевели у відділення інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні. На жаль, реанімаційні заходи були неефективними і 17 лютого жінка померла.



Нагадаємо, це вже другий на Волині у поточному році летальний випадок від грипу А(Н1)pdm09, котрий ускладнився вірусною пневмонією.

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