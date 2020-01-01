вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від пневмонії померла жінка з Волині

Від пневмонії померла жінка з Волині
Від ускладнень грипу типу А(Н1)pdm09 померла мешканка села Затурці Локачинського району, якій було 47 років.

Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.

Відомо, що жінка захворіла 10 лютого й лікувалась самостійно. 13 лютого при зверненні до сімейного лікаря встановили діагноз «Правобічна пневмонія» і хвору відразу госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні.

Наступного дня жінку у важкому стані перевели у відділення інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні. На жаль, реанімаційні заходи були неефективними і 17 лютого жінка померла.

Нагадаємо, це вже другий на Волині у поточному році летальний випадок від грипу А(Н1)pdm09, котрий ускладнився вірусною пневмонією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пневмонія, смерть, Затурці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
Чи довго на Волині вируватиме негода
Сьогодні, 16:53
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію Смерть від пневмонії у Луцьку: повідомили, що спричинило трагедію
09 лютий, 08:19
На Сумщині від пневмонії померло немовля На Сумщині від пневмонії померло немовля
07 лютий, 17:57
У Луцьку жінка померла від пневмонії У Луцьку жінка померла від пневмонії
06 лютий, 14:41
Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію Померла 2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через пневмонію
Сьогодні, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
Сьогодні, 16:43
 1
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині не йде на спад
Сьогодні, 17:17
 0
Двоє заробітчан з Волині побилися на Херсонщині: один з чоловіків – у лікарні
Сьогодні, 17:05
 0
У «PremierCity» – допрем’єрний показ комедійного мультфільму «Уперед»*
Сьогодні, 17:02
 0
Від пневмонії померла жінка з Волині
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8