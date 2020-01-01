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На Волині можуть відновити одну із туристичних родзинок. ВІДЕО

На Волині можуть відновити одну із туристичних родзинок. ВІДЕО
До 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки можуть відновити джерело в урочищі Нечимне, про яке розповіли нащадки Ярмила - чоловіка-прототипу образу Лукаша із "Лісової пісні".

Про це повідомила радник голови Волинської ОДАОксана Прокопчук-Мовяк на сторінці "Актуальні громадсько-політичні новини. Україна та Волинь" у Facebook.

Вони вказали місце, де било джерело ще 80 років тому.

Представники водного господарства області провели вишукувальні роботи та натрапили на місце, де вода швидко підступає до поверхні.

Шар глини, який трохи глибше, за словами експертів - свідчення того, що раніше там була якісна питна вода. Наразі фахівці чекають аналізу проб води та планують, як розчистити та облагородити "джерело Лесі Українки".



Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, туристична родзинка, джерело Лесі Українки
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