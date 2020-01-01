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Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ

Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ
Начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили з посади.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо 25 лютого з власних джерел.

Відповідний наказ вже підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, проте поки він не опублікований.

Деталі – згодом.

Нагадаємо, 9 квітня 2014 р. наказом виконувача обов`язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Шпигу призначили начальником УМВС України у Волинській області. З 6 листопада 2015 року – т.в.о начальника ГУНП у Волинській області, з 5 грудня 2016 року – начальник ГУНП у Волинській області

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Теги: Петро Шпига, звільнення
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Коментарі 2
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Нарешті!!!
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Палиця рулить - бо навіть губернатор не зміг захистити ...
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