Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ
Сьогодні, 15:37
Начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпигу звільнили з посади.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо 25 лютого з власних джерел.
Відповідний наказ вже підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, проте поки він не опублікований.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, 9 квітня 2014 р. наказом виконувача обов`язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Шпигу призначили начальником УМВС України у Волинській області. З 6 листопада 2015 року – т.в.о начальника ГУНП у Волинській області, з 5 грудня 2016 року – начальник ГУНП у Волинській області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо 25 лютого з власних джерел.
Відповідний наказ вже підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, проте поки він не опублікований.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, 9 квітня 2014 р. наказом виконувача обов`язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Шпигу призначили начальником УМВС України у Волинській області. З 6 листопада 2015 року – т.в.о начальника ГУНП у Волинській області, з 5 грудня 2016 року – начальник ГУНП у Волинській області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Нарешті!!!
Палиця рулить - бо навіть губернатор не зміг захистити ...
Останні новини
У лучанина вдома знайшли боєприпаси
Сьогодні, 16:15
На Волині бракує одноразових медичних масок
Сьогодні, 15:46
Звільнили головного поліцейського Волині Петра Шпигу, – ЗМІ
Сьогодні, 15:37
Частина лучан 2 дні сидітиме без води
Сьогодні, 14:56
Медіа