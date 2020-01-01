вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига

Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига
Начальником Головного управління Національної поліції у Волинській області буде Юрій Крошко, який наразі обіймає посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.

Юрій Крошко
Юрій Крошко


За інформацією джерела, призначення Юрія Крошка заплановане на початок березня. До того часу обов’язки головного поліцейського області продовжуватиме виконувати Петро Шпига. Далі ж, за попередньою інформацією, він буде помічником голови Нацполіції і координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.

Зауважимо, що станом на вечір 25 лютого досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Петра Шпиги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Крошко, Петро Шпига, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига
Сьогодні, 20:52
Дієтологи назвали продукти, за допомогою яких можна зміцнити імунітет
Сьогодні, 20:40
У райлікарні на Волині хочуть закрити інфекційне відділення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
У МОЗ розповіли, чи закриватимуть лікарні
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
На Волині поліцейські вилучили три авто з підробленими документами та «кустарними» номерами На Волині поліцейські вилучили три авто з підробленими документами та «кустарними» номерами
19 лютий, 12:00
На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку
15 лютий, 18:25
Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України Волинянин потрапив у ТОП-40 найкращих патрульних України
12 лютий, 22:18
23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей 23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей
06 лютий, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
 1
Де у центральному парку Луцька планують збудувати туалет
24 лютий, 19:18
 1
Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
24 лютий, 16:43
 1
Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига
Сьогодні, 20:52
 0
Дієтологи назвали продукти, за допомогою яких можна зміцнити імунітет
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8