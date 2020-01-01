Хто очолить поліцію Волині і куди піде Шпига

Юрій Крошко

Начальником Головного управління Національної поліції у Волинській області буде, який наразі обіймає посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.За інформацією джерела, призначення Юрія Крошка заплановане на початок березня. До того часу обов’язки головного поліцейського області продовжуватиме виконувати Петро Шпига. Далі ж, за попередньою інформацією, він буде помічником голови Нацполіції і координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.Зауважимо, що станом на вечір 25 лютого досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про