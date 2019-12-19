На Волині школярка обікрала жінку в інвалідному візку





Злодійка скористалася станом жінки, яка може рухатися лише за допомогою інвалідного візка, - пише газета



Зі слів жінки, все сталося дуже швидко. Того дня вона виписалася з лікарні і вирішила поїхати в аптеку за таблетками. На поріг дісталася по пандусі, зауваживши водночас неподалік декілька жінок ромської національності. Одна з молодших навіть потримала двері, доки клієнтка заїжджала всередину.



Згодом поліцейські особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Допомогли зробити це швидко відеокамери. Як з’ясувалося, на телефон жінки спокусилася дев’ятикласниця, жителька села Сільце.



"Прикро, бо благодійна місія «Сонце любові» багатьом допомагає одягом, речами, ліками… Не відмовляємо в допомозі й ромам", – каже Ольга Володимирівна.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканки Горохова, президента благодійної місії «Сонце любові» Ольги Дубінської, школярка поцупила мобільний телефон вартістю 2000 гривень.Злодійка скористалася станом жінки, яка може рухатися лише за допомогою інвалідного візка, - пише газета Волинь-нова Зі слів жінки, все сталося дуже швидко. Того дня вона виписалася з лікарні і вирішила поїхати в аптеку за таблетками. На поріг дісталася по пандусі, зауваживши водночас неподалік декілька жінок ромської національності. Одна з молодших навіть потримала двері, доки клієнтка заїжджала всередину.Згодом поліцейські особу злодія встановили по «гарячих» слідах. Допомогли зробити це швидко відеокамери. Як з’ясувалося, на телефон жінки спокусилася дев’ятикласниця, жителька села Сільце."Прикро, бо благодійна місія «Сонце любові» багатьом допомагає одягом, речами, ліками… Не відмовляємо в допомозі й ромам", – каже Ольга Володимирівна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію