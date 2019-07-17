У Володимирі-Волинському двох поліцейських спіймали на хабарі
Сьогодні, 11:06
У місті Володимирі-Волинському на отриманні неправомірної вигоди затримали двох поліцейських.
Про це на сторінці у facebook повідомив громадський активіст Тарас Сватко.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що силами СБУ у Волинській області учора, 25 лютого, увечері задокументували факт отримання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди двома поліцейськими групи швидкого реагування.
Джерело зауважує, що поліцейські вимагали хабар за повернення водійського посвідчення чоловікові, у якого його відібрали через водіння у нетверезому стані.
У пресслужбі Державного бюро розслідувань не заперечили такого факту, але додали, що коментуватимуть ситуацію пізніше.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це на сторінці у facebook повідомив громадський активіст Тарас Сватко.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що силами СБУ у Волинській області учора, 25 лютого, увечері задокументували факт отримання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди двома поліцейськими групи швидкого реагування.
Джерело зауважує, що поліцейські вимагали хабар за повернення водійського посвідчення чоловікові, у якого його відібрали через водіння у нетверезому стані.
У пресслужбі Державного бюро розслідувань не заперечили такого факту, але додали, що коментуватимуть ситуацію пізніше.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Та це в них вже давно норма!
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