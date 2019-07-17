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У Володимирі-Волинському двох поліцейських спіймали на хабарі

У Володимирі-Волинському двох поліцейських спіймали на хабарі
У місті Володимирі-Волинському на отриманні неправомірної вигоди затримали двох поліцейських.

Про це на сторінці у facebook повідомив громадський активіст Тарас Сватко.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що силами СБУ у Волинській області учора, 25 лютого, увечері задокументували факт отримання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди двома поліцейськими групи швидкого реагування.

Джерело зауважує, що поліцейські вимагали хабар за повернення водійського посвідчення чоловікові, у якого його відібрали через водіння у нетверезому стані.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань не заперечили такого факту, але додали, що коментуватимуть ситуацію пізніше.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: хабар, Володимир
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Коментарі 1
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Та це в них вже давно норма!
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