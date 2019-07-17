У Володимирі-Волинському двох поліцейських спіймали на хабарі

У місті Володимирі-Волинському на отриманні неправомірної вигоди затримали двох поліцейських.Про це на сторінці у facebook повідомив громадський активістЗ власних джерелстало відомо, що силами СБУ у Волинській області учора, 25 лютого, увечері задокументували факт отримання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди двома поліцейськими групи швидкого реагування.Джерело зауважує, що поліцейські вимагали хабар за повернення водійського посвідчення чоловікові, у якого його відібрали через водіння у нетверезому стані.У пресслужбі Державного бюро розслідувань не заперечили такого факту, але додали, що коментуватимуть ситуацію пізніше.Головне фото - ілюстративне.