У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем

На території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс.Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.Депутатповідомив, що на цій території, яка має площу 5,58 гектара, запланували звести масштабний спортивний комплекс.Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени. На цій території проводитимуть міжнародні змагання.«На будівництво спорткомплексу ми залучатимемо грантові кошти, гроші з ДФРР, можливо, гроші соцеконому. Це гарна інвестиція в майбутнє нашого міста та здоров’я наших дітей», - відзначив Ігор Поліщук.У мерії думають й над розширенням зоопарку, територія якого прилягає до колишнього іподрому. Попередньо розширення хочуть зробити, використавши землю на вулиці Глушець поблизу церкви або ж за дамбою.Натомість депутатвідзначив, що, наприклад, школа №13 не має спортивного залу, а в місті знову взялися за черговий «масштабний проєкт».