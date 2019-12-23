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У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем

У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
На території колишнього іподрому у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зведуть спортивний комплекс.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутат Костянтин Петрочук повідомив, що на цій території, яка має площу 5,58 гектара, запланували звести масштабний спортивний комплекс.

Там передбачають облаштувати парковку, 50-ти метровий басейн, арену для ігрових видів спорту, а також готель, де могли б жити спортсмени. На цій території проводитимуть міжнародні змагання.

«На будівництво спорткомплексу ми залучатимемо грантові кошти, гроші з ДФРР, можливо, гроші соцеконому. Це гарна інвестиція в майбутнє нашого міста та здоров’я наших дітей», - відзначив Ігор Поліщук.

У мерії думають й над розширенням зоопарку, територія якого прилягає до колишнього іподрому. Попередньо розширення хочуть зробити, використавши землю на вулиці Глушець поблизу церкви або ж за дамбою.

Натомість депутат Віктор Ящук відзначив, що, наприклад, школа №13 не має спортивного залу, а в місті знову взялися за черговий «масштабний проєкт».

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Теги: іподром, Луцьк, спорткомплекс, вибір редактора
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Коментарі 1
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А не краще віддати зоопарку територію?
Чи в нас вже немає де будувати?
Може досить в місті все будувати
Пора за межі виходити центру.
Такими темпами і парк забодуєте
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