Пішов з посади головний поліцейський Нововолинська

Начальник Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП України у Волинській областізвільнився.Про це свідчить декларація, яку поліцейський подав перед звільненням.У коментаріСергій Галащук підтвердив, що іде з посади за власною ініціативою, адже дослужився до пенсії.«Вже два дні я на пенсії. Пішов на пенсію за вислугою років», - розповів Галащук і додав, що прослужив в органах внутрішніх справ 25 років.Він також зауважив, що, можливо, і далі працюватиме задля охорони громадського порядку, але вже у приватній структурі.Нагадаємо, Сергія Галащука призначили на посаду очільника поліції Нововолинська у квітні 2019 року. До того часу він виконував обов’язки начальника. Раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 Сергій Галащук знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.