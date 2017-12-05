Пішов з посади головний поліцейський Нововолинська
Сьогодні, 13:00
Начальник Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП України у Волинській області Сергій Галащук звільнився.
Про це свідчить декларація, яку поліцейський подав перед звільненням.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Сергій Галащук підтвердив, що іде з посади за власною ініціативою, адже дослужився до пенсії.
«Вже два дні я на пенсії. Пішов на пенсію за вислугою років», - розповів Галащук і додав, що прослужив в органах внутрішніх справ 25 років.
Він також зауважив, що, можливо, і далі працюватиме задля охорони громадського порядку, але вже у приватній структурі.
Нагадаємо, Сергія Галащука призначили на посаду очільника поліції Нововолинська у квітні 2019 року. До того часу він виконував обов’язки начальника. Раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 Сергій Галащук знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.
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Про це свідчить декларація, яку поліцейський подав перед звільненням.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Сергій Галащук підтвердив, що іде з посади за власною ініціативою, адже дослужився до пенсії.
«Вже два дні я на пенсії. Пішов на пенсію за вислугою років», - розповів Галащук і додав, що прослужив в органах внутрішніх справ 25 років.
Він також зауважив, що, можливо, і далі працюватиме задля охорони громадського порядку, але вже у приватній структурі.
Нагадаємо, Сергія Галащука призначили на посаду очільника поліції Нововолинська у квітні 2019 року. До того часу він виконував обов’язки начальника. Раніше Сергій Галащук уже очолював місцеву поліцію. Він був призначений на посаду т.в.о. начальника в жовтні 2017-го року. Після резонансної ДТП за участі поліцейського його зняли з посади. Проте у 2018 Сергій Галащук знову почав виконувати обов’язки начальника Нововолинського відділення поліції.
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