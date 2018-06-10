Яку банкноту найчастіше підробляли на Волині





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Так, протягом минулого року до Волинського НДЕКЦ МВС на дослідження надійшли 62 банкноти, які за результатами експертних досліджень визнані підробленими. Що ж стосується іноземної валюти, то найчастіше досліджувались долари США - 28 банкнот, рідше – банкноти країн Євросоюзу - 1 банкнота.



Якщо взяти статистику по номіналах, то з підроблених банкнот, надісланих до Волинського підрозділу Експертної служби МВС, направлялись банкноти номіналом 50 та 200 гривень - 4,84% підробок, 100 гривень - 35,49%, а ось найбільш «ходовий» у злочинних колах, виявився номінал у 500 гривень. Таких банкнот на дослідження потрапило 33, або 53,23% від загальної кількості направлених підробок.



Географія міст та райцентрів Волинської області, де виявляли підроблені банкноти різна, як і різна складність та спосіб їх підробки. Так, підроблені банкноти вилучались та направлялись на дослідження з Турійська, Нововолинська, Ратного, Ковеля, найбільше з міста Луцька, і становили «економічно доцільні» номінали: 100 гривень (22 підроблені банкноти) та 500 гривень (32 підробки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналіз експертної практики встановив, що переважну більшість вилучених в 2019 році з обігу підроблених банкнот у Луцьку та на Волині становила національна валюта.Про це повідомляє Волинський НДЕКЦ МВС. Так, протягом минулого року до Волинського НДЕКЦ МВС на дослідження надійшли 62 банкноти, які за результатами експертних досліджень визнані підробленими. Що ж стосується іноземної валюти, то найчастіше досліджувались долари США - 28 банкнот, рідше – банкноти країн Євросоюзу - 1 банкнота.Якщо взяти статистику по номіналах, то з підроблених банкнот, надісланих до Волинського підрозділу Експертної служби МВС, направлялись банкноти номіналом 50 та 200 гривень - 4,84% підробок, 100 гривень - 35,49%, а ось найбільш «ходовий» у злочинних колах, виявився номінал у 500 гривень. Таких банкнот на дослідження потрапило 33, або 53,23% від загальної кількості направлених підробок.Географія міст та райцентрів Волинської області, де виявляли підроблені банкноти різна, як і різна складність та спосіб їх підробки. Так, підроблені банкноти вилучались та направлялись на дослідження з Турійська, Нововолинська, Ратного, Ковеля, найбільше з міста Луцька, і становили «економічно доцільні» номінали: 100 гривень (22 підроблені банкноти) та 500 гривень (32 підробки).

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