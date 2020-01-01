В Італії на коронавірус захворіла українка, - ЗМІ





Про це повідомляє



“У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців (в Італії — ред)”, — написала журналістка у Facebook.



За її словами журналістки, громадянка України 15 лютого приїхала з провінції Кремона, що знаходиться в італійському регіоні Ломбардія і де був помічений спалах коронавірусу, до містечка Монтано-Антілії , що в Чіленто, де живуть її батьки.



“Українка відчула перші симптоми захворювання через п’ять днів після повернення. Її аналіз, проведений у лабораторії у Неаполі, дав позитивний результат на коронавірус. Повторний аналіз буде зроблено у римській лікарні Спаланцані. ”, - пише журналістка.



“Минулої ночі хвора звернулася в лікарню Валло-делла-Луканія, де її негайно ізолювали.



Стан її здоров’я не критичний. Дівчину перевели у інфекційну лікарню „Котуньо“ у Неаполі”, — додала журналістка.



Родину дівчини та тих, з ким вона мала контакт, відправили на карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії зафіксували перший випадок зараження серед громадян України.Про це повідомляє УНН спираючись на дані італійських видань fanpage.it та cremonaoggi.it, а також журналістки Stranieriinitalia Мар’яни Сороневич.“У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців (в Італії — ред)”, — написала журналістка у Facebook.За її словами журналістки, громадянка України 15 лютого приїхала з провінції Кремона, що знаходиться в італійському регіоні Ломбардія і де був помічений спалах коронавірусу, до містечка Монтано-Антілії , що в Чіленто, де живуть її батьки.“Українка відчула перші симптоми захворювання через п’ять днів після повернення. Її аналіз, проведений у лабораторії у Неаполі, дав позитивний результат на коронавірус. Повторний аналіз буде зроблено у римській лікарні Спаланцані. ”, - пише журналістка.“Минулої ночі хвора звернулася в лікарню Валло-делла-Луканія, де її негайно ізолювали.Стан її здоров’я не критичний. Дівчину перевели у інфекційну лікарню „Котуньо“ у Неаполі”, — додала журналістка.Родину дівчини та тих, з ким вона мала контакт, відправили на карантин.

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