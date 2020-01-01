В Італії на коронавірус захворіла українка, - ЗМІ
Сьогодні, 03:14
В Італії зафіксували перший випадок зараження серед громадян України.
Про це повідомляє УНН спираючись на дані італійських видань fanpage.it та cremonaoggi.it, а також журналістки Stranieriinitalia Мар’яни Сороневич.
“У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців (в Італії — ред)”, — написала журналістка у Facebook.
За її словами журналістки, громадянка України 15 лютого приїхала з провінції Кремона, що знаходиться в італійському регіоні Ломбардія і де був помічений спалах коронавірусу, до містечка Монтано-Антілії , що в Чіленто, де живуть її батьки.
“Українка відчула перші симптоми захворювання через п’ять днів після повернення. Її аналіз, проведений у лабораторії у Неаполі, дав позитивний результат на коронавірус. Повторний аналіз буде зроблено у римській лікарні Спаланцані. ”, - пише журналістка.
“Минулої ночі хвора звернулася в лікарню Валло-делла-Луканія, де її негайно ізолювали.
Стан її здоров’я не критичний. Дівчину перевели у інфекційну лікарню „Котуньо“ у Неаполі”, — додала журналістка.
Родину дівчини та тих, з ким вона мала контакт, відправили на карантин.
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Про це повідомляє УНН спираючись на дані італійських видань fanpage.it та cremonaoggi.it, а також журналістки Stranieriinitalia Мар’яни Сороневич.
“У регіоні Кампанія, 25-річна українка позитивна на коронавірус. Це — перший випадок зараження серед українців (в Італії — ред)”, — написала журналістка у Facebook.
За її словами журналістки, громадянка України 15 лютого приїхала з провінції Кремона, що знаходиться в італійському регіоні Ломбардія і де був помічений спалах коронавірусу, до містечка Монтано-Антілії , що в Чіленто, де живуть її батьки.
“Українка відчула перші симптоми захворювання через п’ять днів після повернення. Її аналіз, проведений у лабораторії у Неаполі, дав позитивний результат на коронавірус. Повторний аналіз буде зроблено у римській лікарні Спаланцані. ”, - пише журналістка.
“Минулої ночі хвора звернулася в лікарню Валло-делла-Луканія, де її негайно ізолювали.
Стан її здоров’я не критичний. Дівчину перевели у інфекційну лікарню „Котуньо“ у Неаполі”, — додала журналістка.
Родину дівчини та тих, з ким вона мала контакт, відправили на карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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