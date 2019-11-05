На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За інформацією свідка вибух трапився близько десятої ранку поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській. На місце відразу прибули служба рятувальників та поліція.



Деталі – згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі міста Володимир-Волинський зранку, 27 лютого, вибухнув автомобіль.Про цеповідомили очевидці.За інформацією свідка вибух трапився близько десятої ранку поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській. На місце відразу прибули служба рятувальників та поліція.Деталі – згодом.

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