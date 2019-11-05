На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 10:53
У центрі міста Володимир-Волинський зранку, 27 лютого, вибухнув автомобіль.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За інформацією свідка вибух трапився близько десятої ранку поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській. На місце відразу прибули служба рятувальників та поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За інформацією свідка вибух трапився близько десятої ранку поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській. На місце відразу прибули служба рятувальників та поліція.
Деталі – згодом.
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