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На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО

На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО
У центрі міста Володимир-Волинський зранку, 27 лютого, вибухнув автомобіль.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За інформацією свідка вибух трапився близько десятої ранку поблизу кафе «Лакомка», що на вулиці Ковельській. На місце відразу прибули служба рятувальників та поліція.

Деталі – згодом.

На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО
На центральній вулиці Володимира-Волинського вибухнула автівка. ВІДЕО





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Теги: Володимир-Волинський, вибух, авто
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