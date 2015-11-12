На Волині школярка потрапила до лікарні з уроку фізкультури: мама заявила про побиття





Про це стало відомо з



Зокрема, в ухвалі йдеться про те, що слідча Ковельського ВП ГУНП у Волинській області Тетяна Федік подала до суду клопотання, аби отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ковельського МТМО. Підставою для цього стало повідомлення від матері неповнолітньої дівчинки, яка переконує, що 10 лютого школярку побили на уроці фізкультури її однокласники.



За відомостями про кримінальне правопорушення правоохоронці розпочали розслідування, в ході якого з’ясувалося, що внаслідок отриманих травм дівчинку госпіталізували. Впродовж восьми днів вона перебувала на стаціонарному лікуванні в дитячій міській лікарні Ковельського МТМО.



Правоохоронці вимагають проведення судово-медичної експертизи на основі відомостей та записів, зроблених під час лікування дитини у медзакладі. Аби встановити характер, локалізацію, механізми і час утворення тілесних ушкоджень просять дозволити надати їм доступ і можливість тимчасового вилучення картки потерпілої, яка знаходиться у Ковельському МТМО.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук клопотання задовольнив.



Натомість у школі запевняють, що травма, яку отримала дівчина на уроці фізкультури, - випадкова.



Директор школи Сергій Філіпчук каже, що семикласниці «прилетів» в обличчя баскетбольний м'яч, внаслідок чого вона потрапила в лікарню зі струсом мозку. «Так її однокласник «віддав» їй подачу», - каже директор.



Зазначає, що конфліктів не було. «Це ж діти», - додає педагог.



Повідомив, що наразі дівчинка повернулася до навчання і відвідує уроки.



Фото ілюстративне











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На уроці фізкультури у Навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-III ступеня №13-колегіум» міста Ковеля» Волинської області семикласниця отримала струс мозку.Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області, опублікованої днями сайті єдиного державного реєстру судових рішень.Зокрема, в ухвалі йдеться про те, що слідча Ковельського ВП ГУНП у Волинській областіподала до суду клопотання, аби отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ковельського МТМО. Підставою для цього стало повідомлення від матері неповнолітньої дівчинки, яка переконує, що 10 лютого школярку побили на уроці фізкультури її однокласники.За відомостями про кримінальне правопорушення правоохоронці розпочали розслідування, в ході якого з’ясувалося, що внаслідок отриманих травм дівчинку госпіталізували. Впродовж восьми днів вона перебувала на стаціонарному лікуванні в дитячій міській лікарні Ковельського МТМО.Правоохоронці вимагають проведення судово-медичної експертизи на основі відомостей та записів, зроблених під час лікування дитини у медзакладі. Аби встановити характер, локалізацію, механізми і час утворення тілесних ушкоджень просять дозволити надати їм доступ і можливість тимчасового вилучення картки потерпілої, яка знаходиться у Ковельському МТМО.Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуклопотання задовольнив.Натомість у школі запевняють, що травма, яку отримала дівчина на уроці фізкультури, - випадкова.Директор школикаже, що семикласниці «прилетів» в обличчя баскетбольний м'яч, внаслідок чого вона потрапила в лікарню зі струсом мозку. «Так її однокласник «віддав» їй подачу», - каже директор.Зазначає, що конфліктів не було. «Це ж діти», - додає педагог.Повідомив, що наразі дівчинка повернулася до навчання і відвідує уроки.

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