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На проспекті Відродження у Луцьку – аварія

На проспекті Відродження у Луцьку – аварія
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися два легкові автомобілі. Аварія сталася надвечір 27 лютого.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Учасники зіткнення – автомобілі «ВАЗ» та Volkswagen Golf. Останній влетів у бік «жигулів». Обидва автомобілі зазначи механічних ушкоджень.

За попередньою інформацією, потерпілих в цій ДТП немає.

На проспекті Відродження у Луцьку – аварія
На проспекті Відродження у Луцьку – аварія


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Теги: аварія, Луцьк, Відродження
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