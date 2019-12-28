На проспекті Відродження у Луцьку – аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Учасники зіткнення – автомобілі «ВАЗ» та Volkswagen Golf. Останній влетів у бік «жигулів». Обидва автомобілі зазначи механічних ушкоджень.



За попередньою інформацією, потерпілих в цій ДТП немає.







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