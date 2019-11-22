За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів

З початку 2020 року на Волині послугою «Шлюб за добу» скористалися 129 пар.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Інформують також, що з початку дії проекту «Шлюб за добу» на Волині цією послугою скористалися вже 2222 пари.Зауважимо, що саме цей проект дозволяє закоханим одружитися уже через 24 години після подачі усіх необхідних документів. Нагадаємо, на Волині цей проєкт активно діє у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Ковелі.