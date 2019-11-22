вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів

За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів
З початку 2020 року на Волині послугою «Шлюб за добу» скористалися 129 пар.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Інформують також, що з початку дії проекту «Шлюб за добу» на Волині цією послугою скористалися вже 2222 пари.

Зауважимо, що саме цей проект дозволяє закоханим одружитися уже через 24 години після подачі усіх необхідних документів. Нагадаємо, на Волині цей проєкт активно діє у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Ковелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюб, Волинь, Шлюб за добу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У семи волинських лікарнях добудують сучасні приймальні відділення
Сьогодні, 13:52
На Волині викрили грабіжника «зі стажем»
Сьогодні, 13:41
За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів
Сьогодні, 13:15
У волинян із фейкової сторінки священника просять гроші на АТО
Сьогодні, 12:55
Волиняни масово подають в управління соцзахисту заяви на компенсацію «чорнобильського харчування»
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Психологиня з Луцька розповіла секрети щасливого шлюбу та чи можна реанімувати втрачене Психологиня з Луцька розповіла секрети щасливого шлюбу та чи можна реанімувати втрачене
22 листопад, 2019, 12:06
На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу» На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу»
14 серпень, 2019, 13:16
У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб
21 травень, 2019, 12:52
Відомо, скільки пар на Волині вже побралися без бюрократії Відомо, скільки пар на Волині вже побралися без бюрократії
06 березень, 2019, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 1
У «ПортCity» актори-«бешкетники» покажуть дитячі вистави*
Сьогодні, 14:27
 0
Викрадення у подарунок: у Львові поліція влаштувала спецоперацію через двох хлопців, які пожартували з друга-іменника
Сьогодні, 14:20
 0
У Погуляйка – нова заступниця
Сьогодні, 14:03
 0
Розповіли про стан українки, яка заразилась коронавірусом в Італії
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8