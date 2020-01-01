На луцькому вокзалі медики «евакуйовували» хворих з підозрою на коронавірус. ВІДЕО





Лікарі екстреної медицини та інфекційної лікарні відпрацьовували свої дії на випадок виявлення хворого із підозрою на коронавірус, - йдеться у



За легендою навчань, Оксана з чоловіком приїхали потягом із Новоолексіївки. Жінка каже: тиждень тому вона повернулася з Китаю, але проблем зі здоров’ям не помічала. У поїздці Станіславу стало зле. На пероні дружина зателефонувала у "швидку". Швидка карета приїхала на вокзал через сім хвилин після виклику. До пацієнтів, які можуть бути зараженими коронавірусом, медики їдуть у спецодязі, – розповідає лікарка екстреної допомоги Алла Мельничук.



"В нас є спеціальні костюми протиепідеміологічні, які захищають нас від контакту, є рукавички, масочки. І для того, щоб убезпечити хворих, ми надягаємо хворим теж маски", - розповіла лікарка екстреної медичної допомоги Алла Мельничук.



Чоловіка оглянули та вирішили госпіталізувати, - каже лікарка.



"За кордоном його дружина перебувала в контакті. В нас є підозра на небезпечну вірусну інфекцію. Тому ми пропонували хворому госпіталізацію в інфекційну лікарню", - каже Алла Мельничук.



За потреби, перших хворих із підозрою на коронавірус везтимуть до обласної інфекційної лікарні Волині. Чоловіка поклали до окремого боксу. Тут йому міряють температуру, оглядають, роблять аналізи і мазок з горла, - розповідає лікарка-інфекціоністка Вікторія Шкрогаль.



"Перш за все, одягаємо спецодяг, в якому повинен працювати медичний працівник біля такого хворого. Після того хворий госпіталізовується до нас в спеціальний бокс. Огляд пацієнта та опитування, збір скарг, анамнезу захворювання, епіданамнезу, що включає саме основне – чи хворий десь виїжджав за межі країни, куди і ми це все з’ясовуємо. Обстеження на грип А і В і, при потребі, на коронавірус. Тоді назначаємо хворому лікування, залежно від симптомів, які є у хворого", - каже завідувачка приймально-діагностичного відділення Вікторія Шкрогаль.



Дружину госпіталізованого – ізолювали до сусіднього боксу, за її станом спостерігатимуть фахівці лабораторного центру. Чотири палати, в які поміщатимуть потенційних хворих, повністю ізольовані й розраховані на 10-ть людей, говорить Руслан Морочковський, директор Волинської обласної інфекційної лікарні. Тут – окремий вхід та вентиляція, аби пацієнти не контактували з іншими людьми.



"Також є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок – там будуть знаходитися пацієнти з більш тяжким перебігом захворювання. Є засоби індивідуального захисту для персоналу і, в якійсь мірі, апаратура, щоб надавати допомогу тим важким хворим. На сьогоднішній день немає препаратів для лікування, які мають доказову базу, тобто, використовується лише патогенетична терапія для лікування", - зауважив директор обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.



Зі слів Руслана Морочковського, спеціалізована обласна лікарня готова приймати лише перших потенційних хворих. До цього готують увесь персонал лікарні і 20-ть лікарів, які тут працюють.





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