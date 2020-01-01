Завтра, 2 березня, представлять нового керівника поліції Волині

У понеділок, 2 березня, у Луцьку має відбутися представлення нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним буде, який наразі обіймає посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.Про цестало відомо з декількох джерел у правоохоронних органах.Представляти Юрія Крошка до Луцька має приїхати голова Нацполіції УкраїниЗауважимо, раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.Нагадаємо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що очільник МВСзвільнив головного поліцейського Волині. У секторі комунікації поліції області цю інформацію не спростовували, але і не підтверджували, зауваживши, що Петро Шпига продовжує працювати у звичному режимі. За попередньою інформацією, віні координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.До слова, станом на 1 березня досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Петра Шпиги.