Завтра, 2 березня, представлять нового керівника поліції Волині
Сьогодні, 15:54
У понеділок, 2 березня, у Луцьку має відбутися представлення нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним буде Юрій Крошко, який наразі обіймає посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох джерел у правоохоронних органах.
Представляти Юрія Крошка до Луцька має приїхати голова Нацполіції України Ігор Клименко.
Зауважимо, раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що очільник МВС Арсен Аваков звільнив головного поліцейського Волині Петра Шпигу. У секторі комунікації поліції області цю інформацію не спростовували, але і не підтверджували, зауваживши, що Петро Шпига продовжує працювати у звичному режимі. За попередньою інформацією, він буде помічником голови Нацполіції і координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.
До слова, станом на 1 березня досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Петра Шпиги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох джерел у правоохоронних органах.
Представляти Юрія Крошка до Луцька має приїхати голова Нацполіції України Ігор Клименко.
Зауважимо, раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що очільник МВС Арсен Аваков звільнив головного поліцейського Волині Петра Шпигу. У секторі комунікації поліції області цю інформацію не спростовували, але і не підтверджували, зауваживши, що Петро Шпига продовжує працювати у звичному режимі. За попередньою інформацією, він буде помічником голови Нацполіції і координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.
До слова, станом на 1 березня досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Петра Шпиги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громади на Волині з’явився оригінальний логотип
Сьогодні, 16:25
Завтра, 2 березня, представлять нового керівника поліції Волині
Сьогодні, 15:54
Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок
Сьогодні, 14:58
Медіа