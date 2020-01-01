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Завтра, 2 березня, представлять нового керівника поліції Волині

Завтра, 2 березня, представлять нового керівника поліції Волині
У понеділок, 2 березня, у Луцьку має відбутися представлення нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним буде Юрій Крошко, який наразі обіймає посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох джерел у правоохоронних органах.

Представляти Юрія Крошка до Луцька має приїхати голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Зауважимо, раніше Юрій Крошко працював на керівних посадах у поліції у Кіровоградській та Житомирській областях.

Нагадаємо, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що очільник МВС Арсен Аваков звільнив головного поліцейського Волині Петра Шпигу. У секторі комунікації поліції області цю інформацію не спростовували, але і не підтверджували, зауваживши, що Петро Шпига продовжує працювати у звичному режимі. За попередньою інформацією, він буде помічником голови Нацполіції і координуватиме роботу правоохоронців західного рагіону України.

До слова, станом на 1 березня досі немає опублікованого наказу міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про звільнення Петра Шпиги.

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Теги: Ігор Клименко, Юрій Крошко, поліція, Волинь
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