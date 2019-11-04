На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що смертельну аварію скоїв 24-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat.



Дівчина загинула на місці події.



За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.



За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Заболоття Ратнівського району у ніч на 2 березня нетверезий водій збив 20-річну місцеву жительку.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що смертельну аварію скоїв 24-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat.Дівчина загинула на місці події.За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження.

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