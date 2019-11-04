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На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина

На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина
У селищі Заболоття Ратнівського району у ніч на 2 березня нетверезий водій збив 20-річну місцеву жительку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що смертельну аварію скоїв 24-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat.

Дівчина загинула на місці події.

За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження.

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Теги: Заболоття, аварія, загибель, Волинь
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