На Волині – смертельна аварія: загинула 20-річна дівчина
Сьогодні, 10:58
У селищі Заболоття Ратнівського району у ніч на 2 березня нетверезий водій збив 20-річну місцеву жительку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що смертельну аварію скоїв 24-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat.
Дівчина загинула на місці події.
За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що смертельну аварію скоїв 24-річний водій на автомобілі Volkswagen Passat.
Дівчина загинула на місці події.
За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження.
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