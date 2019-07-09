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Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО

Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО
Голова Національної поліції України Ігор Клименко представив нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним Юрій Крошко, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.

Представлення Юрія Крошка перед колективом відбулося сьогодні, 2 березня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

На заході були присутні голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради Ірина Вахнович, прокурор області Тарас Безрукий, заступник начальника УСБУ в області Ігор Мовшук, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт та голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук.

У вступному слові Голова Нацполіції наголосив, що визначним фактором у роботі поліції є довіра громадян.

Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО


«Незважаючи на проведену оперативну та превентивну роботу в регіоні, працювати є над чим. Нам разом із представниками інших правоохоронних відомств та місцевого самоврядування необхідно створити для громадян безпекове середовище. Я сподіваюся, що новий начальник підніме цю роботу на ще вищий рівень».

Ігор Клименко подякував за роботу Петрові Шпизі, який понад п’ять років очолював поліцію Волинської області.

Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО


Під час виступу керівник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко подякував за довіру та наголосив, що усвідомлює високу відповідальність покладених на нього обов’язків. Він зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є забезпечення правопорядку та захист прав і свобод громадян.

Зауважимо, що представлення Юрія Крошка було закритим й журналістів на захід не запрошували.

Довідка

Юрій Крошко народився 25 серпня 1977 року в Житомирі. У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ розпочав із оперуповноваженого відділу по боротьбі зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області. В період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Перед призначенням посаду начальника поліції Волині був начальником управління стратегічних розслідувань у Волинській області.



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Теги: Юрій Крошко, Петро Шпига, поліція, ГУНП, Волинь, Ігор Клименко
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