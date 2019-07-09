Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО

Голова Національної поліції Українипредставив нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань.Представлення Юрія Крошка перед колективом відбулося сьогодні, 2 березня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На заході були присутні голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради, прокурор області, заступник начальника УСБУ в області, секретар Луцької міської радита голова Волинського апеляційного судуУ вступному слові Голова Нацполіції наголосив, що визначним фактором у роботі поліції є довіра громадян.«Незважаючи на проведену оперативну та превентивну роботу в регіоні, працювати є над чим. Нам разом із представниками інших правоохоронних відомств та місцевого самоврядування необхідно створити для громадян безпекове середовище. Я сподіваюся, що новий начальник підніме цю роботу на ще вищий рівень».Ігор Клименко подякував за роботу, який понад п’ять років очолював поліцію Волинської області.Під час виступу керівник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко подякував за довіру та наголосив, що усвідомлює високу відповідальність покладених на нього обов’язків. Він зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є забезпечення правопорядку та захист прав і свобод громадян.Зауважимо, що представлення Юрія Крошка було закритим й журналістів на захід не запрошували.Юрій Крошко народився 25 серпня 1977 року в Житомирі. У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ розпочав із оперуповноваженого відділу по боротьбі зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області. В період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області. Перед призначенням посаду начальника поліції Волині був начальником управління стратегічних розслідувань у Волинській області.