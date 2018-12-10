У місті на Волині – аварія з потерпілими

У місті Любомль на вулиці Брестській трапилась ДТП з потерпілими за участі двох транспортних засобів.Повідомлення про аварію надійшло 1 березня о 23:25, інформує Любомльський відділ поліції.На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та працівники швидкої медичної допомоги. Попередньо встановили, що водій автомобіля Mercedes, 34-річний житель міста Любомль, рухаючись вулицею Шевченка, не впевнившись в безпечності маневру, виїхав на вулицю Брестську та не пропустив автомобіль Opel Vivaro, який рухався по головній дорозі через що допустив зіткнення з останнім.Внаслідок пригоди її учасники отримали різного ступеню тілесні ушкодження, їх доставили до ТМО Любомльського та Шацького районів. В автомобілі Opel Vivaro перебувало 7 громадян Республіки Білорусь.Транспортні засоби вилучили. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.