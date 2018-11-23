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Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+

Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+
Залишки розчленованої тварини під час рейду сьогодні, 2 березня, виявили працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ».

Браконьєри забрали тушку, залишивши на місці лише шкіру та голову, - повідомляє пресслужба лісівників.

Ймовірно, олень благородний – із тих дев’яти особин, які нещодавно були випущені лісівниками для проживання у вільному середовищі з воротнівського вольєра.

Хто і навіщо свідомо знищує тварин, призначення яких у місцевих лісах має винятково рекреаційну мету, встановить слідство.

"Сподіваємося також на завершення розслідування справи щодо вбивства 7 ланей, які мешкали у вольєрі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».

На щастя, за фактом вбивства оленя сьогодні вдалося напрацювати певну доказову базу. Зокрема державною лісовою охороною було зафіксовано та ідентифіковано два автомобілі, власники яких можуть бути причетні до цього випадку браконьєрства", - інформують в управлінні.

Тривають слідчі дії.

Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+


Знайшли вбитим та розчленованим одного з 9 благородних оленів, випущених на волю з воротнівського вольєра. ФОТО 18+



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Теги: браконьєр, олені, воротнів, волинь, лісівники
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