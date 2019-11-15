У Волинській обласній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока

У КП "Волинська обласна клінічна лікарня" з'явилось сучасне обладнання для проведення найскладніших операцій на оці людини, що дозволить рятувати зір сотням пацієнтів щороку.Про це повідомили у відділенні мікрохірургії ока ВОКЛ.Минулого тижня, завдяки сприянню адміністрації лікарні та області, у відділенні мікрохірургії ока було встановлено сучасну вітреоретинальну апаратуру американської фірми Alcon, а місяць тому - надсучасний мікроскоп фірми Topcon (Японія).Як повідомляють лікарі відділення мікрохірургії ока, завдяки такому обладнанню волинянам із складними захворюваннями ока (відшарування сітківки, гемофтальм, діабетичні ускладнення тощо) тепер непотрібно буде їхати в інші області для отримання необхідної допомоги.Щороку на базі відділення мікрохірургії ока проводиться близько 2000 операцій на оці. Оскільки це єдине спеціалізоване ургентне відділення області, велика кількість операцій проводиться за екстремними показами, наприклад, при травматичних ушкодженнях очей.Обладнання експертного класу дозволить максимально ефективно та швидко надавати допомогу, оскільки в багатьох випадках кожна година є важливою для хорошого зору в майбутньому.За словами лікарів, тепер у Луцьку є можливість лікувати такі складні патології очей як:- відшарування та розриви сітківки- гемофтальм- діабетичні очні ускладнення- складні травми ока- важкі випадки катаракти- макулярні дірки тощо.Як повідомляє завідувач відділення мікрохірургії ока Рудавська Лідія Михайлівна:"Раніше ми таких пацієнтів відправляли у Львів, Київ чи Одесу, але відтепер ми зможемо лікувати їх тут в Луцьку у Волинській обласній лікарні. Такі операції ми відтепер будемо виконувати кожен тиждень."Нове обладнання може використовуватись при операціях як на передньому відрізку ока (кришталик), так і на задньому (склисте тіло, сітківка), тобто є повноцінним офтальмологічним "комбайном".Наприклад, при такій патології як гемофтальм (крововилив в середину ока в склисте тіло), що часто розвивається при цукровому діабеті чи травмах ока, операція буде полягати в видаленні крові з ока з наступним заміщенням її на прозоре силіконове масло чи газ, що дозволить суттєво відновити зір пацієнта.Також з'явилась можливість боротись із відшаруванням чи розривами сітківки завдяки наявності лазера в апараті.