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В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. ОНОВЛЕНО
У Чернівцях у хворого діагностували перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У нас були чотири випадки із підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердилась в однієї людини", – зазначив Ляшко.

Випадок зафіксували в людини, яка подорожувала до 26 лютого в Італії. 26 лютого людина поверталася через румунський аеропорт. Там провели температурний скринінг. Температура була нормальною. Після цього чоловік через пункт пропуску у Чернівецький області повернувся в Україну. Там теж зробили скринінг.

Сім'я, яка подорожувала (чоловік та дружина), самоізолювалася. Через два дні після самоізоляції виявилися симптоми коронавірусу. Чоловік звернувся до сімейного лікаря, продовжував виконувати рекомендації лікаря.

29 лютого з'явилися симптоми, які могли свідчити про коронавірус. Чоловіка госпіталізували. За результатами аналізів підтвердили коронавірус.




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Теги: коронавірус, Україна
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