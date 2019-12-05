Знайшли хлопця, який втік з притулку у Рожищі

16-річного Івана Пилипчука, який увечері 3 березня втік з Рожищенського притулку для дітей, знайшли у Горохівському районі.Про цеповідомили правоохоронці.Наразі відомо, що життю та здоров'ю юнака нічого не загрожує. Протиправних дій щодо нього скоєно не було. За попередньою інформацією, це вже не перша його втеча з притулку.Нагадаємо, хлопець зник з притулку 3 березня, близько 19:15.