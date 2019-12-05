Знайшли хлопця, який втік з притулку у Рожищі
Сьогодні, 09:00
16-річного Івана Пилипчука, який увечері 3 березня втік з Рожищенського притулку для дітей, знайшли у Горохівському районі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.
Наразі відомо, що життю та здоров'ю юнака нічого не загрожує. Протиправних дій щодо нього скоєно не було. За попередньою інформацією, це вже не перша його втеча з притулку.
Нагадаємо, хлопець зник з притулку 3 березня, близько 19:15.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці.
Наразі відомо, що життю та здоров'ю юнака нічого не загрожує. Протиправних дій щодо нього скоєно не було. За попередньою інформацією, це вже не перша його втеча з притулку.
Нагадаємо, хлопець зник з притулку 3 березня, близько 19:15.
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