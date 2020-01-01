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Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті

Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті
Навколишні громади не хочуть передбачати гроші у бюджетах на пільгове перевезення пасажирів у Луцьку.

Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник мера Григорій Недопад відзначив, що місто вело перемовини, зокрема, із Луцькою РДА, аби ОТГ передбачали кошти на компенсацію вартості перевезення пільгових пасажирів у транспорті Луцька.

«Були точки кипіння. На сьогодні ніяких рухів у цю сторону ОТГ не зробили, але в деяких бюджетах передбачили кошти на придбання самих пільгових квитків», - відзначив посадовець. Також Недопад додав, що лучани не повинні платити за перевезення пільговиків, що не живуть у місті.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов повідомив, що нині жодна громада не заключила договір із «Сіті кард».

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Теги: перевезення, пільговики, Луцьк, кошти
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