Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті

Навколишні громади не хочуть передбачати гроші у бюджетах на пільгове перевезення пасажирів у Луцьку.Про це йшлося у середу, 4 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник меравідзначив, що місто вело перемовини, зокрема, із Луцькою РДА, аби ОТГ передбачали кошти на компенсацію вартості перевезення пільгових пасажирів у транспорті Луцька.«Були точки кипіння. На сьогодні ніяких рухів у цю сторону ОТГ не зробили, але в деяких бюджетах передбачили кошти на придбання самих пільгових квитків», - відзначив посадовець. Також Недопад додав, що лучани не повинні платити за перевезення пільговиків, що не живуть у місті.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що нині жодна громада не заключила договір із «Сіті кард».