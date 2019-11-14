вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою

Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович показала свіжу світлину озера Світязь.

Фото вона виклала на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, волиняни забили на сполох, адже найбільше озеро України обміліло.

Відповідно до висновків науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України, найбільш вагомим чинником негативного впливу є зміни клімату. Посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем.

Нова світлина озера Світязь зроблена 4 березня 2020 року.
Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою

"Поповнюється. Для порівняння: човен ще декілька тижнів тому був не на воді", - відзначила голова облради.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи будуть Шацькі озера з водою: підрахунки і прогнози експерта

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою
Сьогодні, 14:26
Загибель двох студентів в автотрощі на Волині: сестра одного з юнаків просить не спускати справу на гальмах
Сьогодні, 14:18
У Рожищі в школах організували майстер-класи заради порятунку 7-річного онкохворого хлопчика
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь
10 лютий, 08:07
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
06 лютий, 01:02
Дозволить акумулювати воду у Світязі: відремонтували шлюз-регулятор Дозволить акумулювати воду у Світязі: відремонтували шлюз-регулятор
14 листопад, 2019, 14:56
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
27 серпень, 2019, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
Сьогодні, 15:09
 0
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
Волинський художник робить оригінальні скульптури із синтетичних матеріалів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8