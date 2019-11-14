Голова Волинської облради показала, як Світязь наповнюється водою
Сьогодні, 14:26
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович показала свіжу світлину озера Світязь.
Фото вона виклала на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, волиняни забили на сполох, адже найбільше озеро України обміліло.
Відповідно до висновків науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України, найбільш вагомим чинником негативного впливу є зміни клімату. Посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем.
Нова світлина озера Світязь зроблена 4 березня 2020 року.
"Поповнюється. Для порівняння: човен ще декілька тижнів тому був не на воді", - відзначила голова облради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи будуть Шацькі озера з водою: підрахунки і прогнози експерта
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Фото вона виклала на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, волиняни забили на сполох, адже найбільше озеро України обміліло.
Відповідно до висновків науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України, найбільш вагомим чинником негативного впливу є зміни клімату. Посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем.
Нова світлина озера Світязь зроблена 4 березня 2020 року.
"Поповнюється. Для порівняння: човен ще декілька тижнів тому був не на воді", - відзначила голова облради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чи будуть Шацькі озера з водою: підрахунки і прогнози експерта
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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