Як у Луцьку розширюватимуть міст на Шевченка

У Луцьку планують розширити міст на вулиці Шевченка.Про це у facebook повідомив радник мераЗа його словами, у Луцьку провели робочу зустріч з проектантами з міста Дніпро щодо капітального ремонту та розширення мосту на вулиці Шевченка.Найбільш оптимальним та не надто коштовним визнали варіант розширення мосту з облаштуванням тротуару з однієї сторони (від супермаркету "Наш Край") та облаштуванням трьох смуг для руху автомобілів з реверсним рухом - дві смуги до обіду будуть працювати в сторону центру міста, а одна в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, після обіду дві смуги будуть працювати в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, а одна в сторону центру."Такий варіант є набільш оптимальним, не надто дороговартісним та не надто тривалим щодо строку його реалізації. Замовляємо проектно-кошторисну документацію на вказані роботи", - додав Поліщук.