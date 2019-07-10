Як у Луцьку розширюватимуть міст на Шевченка
Сьогодні, 17:00
У Луцьку планують розширити міст на вулиці Шевченка.
Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, у Луцьку провели робочу зустріч з проектантами з міста Дніпро щодо капітального ремонту та розширення мосту на вулиці Шевченка.
Найбільш оптимальним та не надто коштовним визнали варіант розширення мосту з облаштуванням тротуару з однієї сторони (від супермаркету "Наш Край") та облаштуванням трьох смуг для руху автомобілів з реверсним рухом - дві смуги до обіду будуть працювати в сторону центру міста, а одна в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, після обіду дві смуги будуть працювати в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, а одна в сторону центру.
"Такий варіант є набільш оптимальним, не надто дороговартісним та не надто тривалим щодо строку його реалізації. Замовляємо проектно-кошторисну документацію на вказані роботи", - додав Поліщук.
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Про це у facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
За його словами, у Луцьку провели робочу зустріч з проектантами з міста Дніпро щодо капітального ремонту та розширення мосту на вулиці Шевченка.
Найбільш оптимальним та не надто коштовним визнали варіант розширення мосту з облаштуванням тротуару з однієї сторони (від супермаркету "Наш Край") та облаштуванням трьох смуг для руху автомобілів з реверсним рухом - дві смуги до обіду будуть працювати в сторону центру міста, а одна в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, після обіду дві смуги будуть працювати в сторону вулиці Чернишевського та вулиці Шевченка, а одна в сторону центру.
"Такий варіант є набільш оптимальним, не надто дороговартісним та не надто тривалим щодо строку його реалізації. Замовляємо проектно-кошторисну документацію на вказані роботи", - додав Поліщук.
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Коментарі 3
Хто такий цей поліщук,мостобудівник чи проектант,чи він просто....яка в нього посада???
Допоможе як мертвому кадило)) Щоб розвантажити рух автотранспорту треба будувати міст від Яровиці на Зміїнець, це навіть генпланом міста передбачено. Але з такою владою як зараз в місті який там міст)
Поліщук - Вони радник міського голови, якого де-юре немає, оскільки виборів не було. А є лише виконувач, який секретар... А от премії цьому "великому" раднику у 200 відсотків платять справно...
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