Вишивка з характером: майстриня лісу з Волині показала унікальну колекцію робіт. ФОТО
Сьогодні, 18:08
«Хочете знати, як я стала майстром лісу?» – перепитує Марія Дудко, майстер лісу Залізницького лісництва ДП «Любещівське ЛМГ: «Наші лобненські люди – всі лісові і грибники, і ягідниці, і травниці. Але лісівниками споконвіків у нас працюють чоловіки. А я – дочка лісника. І заміж вийшла за майбутнього лісника, тож коли з чоловіком сталася біда, пішла працювати на його місце».
Пресслужба Волинського обласного управління лісового і мисливсього господарства завітала в гості до пані Марії, яка продемонструвала гостям свої вишиті роботи, паралельно розповідаючи про життя жінки лісівниці.
Чоловік Марії Дудко в Залізницьке лісництво прийшов у березні 1987 року. Спершу був русловим ремонтером, а вже в листопаді 1989-го став майстром лісу. Через важку хворобу у вересні 2003 року звільнився з займаної посади. На той час доньки вже були студентками, сину виповнилося тільки 10 років. Добре знаючи роботу майстра лісу, Марія Петрівна зважилась прийняти обхід чоловіка.
Доньки повиростали, стали лікарями. Старша працює у Любешівській районній, а менша – в обласній лікарнях. Син після школи поїхав на заробітки на Вінничину, там і працює. Має Марія Дудко два зяті Анатолії і троє онуків.
Попри свою професійну зайнятість, вона ще й тримає велике господарство. Її часто запрошують за господиню на родинні урочистості, не раз готувала страви для весільних застіль, знає без ліку пісень і примовок. Зимовими вечорами любить вишивати рушники, скатертини, картини. У кожної вишивки – своя історія, з кожним візерунком пов’язані окремі спогади. Сукня, в якій на фото одягнена Марія, презентувалася навіть зі столичної сцени, вишивані вироби побували на різних виставках і викликали захват сотень людей.
У селі жартують: Марія в нас не просто майстер лісу – вона на всі руки майстриня.
Навіть подвір’я Марії Дудко незвичне. Колись був хутірець, тепер сільська вулиця на межі Волині й Рівненщини.
– Дорога – ще Волинської області, а ліс за нею – вже Рівненський, – розказує господиня. – Наші хати – як вартові. І в мене фактично два ліси – навпроти хати і за вісім кілометрів, чоловіків обхід. Обидва гляджу, бо ж який лісник ділить ліс на свій і чужий.
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Пресслужба Волинського обласного управління лісового і мисливсього господарства завітала в гості до пані Марії, яка продемонструвала гостям свої вишиті роботи, паралельно розповідаючи про життя жінки лісівниці.
Чоловік Марії Дудко в Залізницьке лісництво прийшов у березні 1987 року. Спершу був русловим ремонтером, а вже в листопаді 1989-го став майстром лісу. Через важку хворобу у вересні 2003 року звільнився з займаної посади. На той час доньки вже були студентками, сину виповнилося тільки 10 років. Добре знаючи роботу майстра лісу, Марія Петрівна зважилась прийняти обхід чоловіка.
Доньки повиростали, стали лікарями. Старша працює у Любешівській районній, а менша – в обласній лікарнях. Син після школи поїхав на заробітки на Вінничину, там і працює. Має Марія Дудко два зяті Анатолії і троє онуків.
Попри свою професійну зайнятість, вона ще й тримає велике господарство. Її часто запрошують за господиню на родинні урочистості, не раз готувала страви для весільних застіль, знає без ліку пісень і примовок. Зимовими вечорами любить вишивати рушники, скатертини, картини. У кожної вишивки – своя історія, з кожним візерунком пов’язані окремі спогади. Сукня, в якій на фото одягнена Марія, презентувалася навіть зі столичної сцени, вишивані вироби побували на різних виставках і викликали захват сотень людей.
У селі жартують: Марія в нас не просто майстер лісу – вона на всі руки майстриня.
Навіть подвір’я Марії Дудко незвичне. Колись був хутірець, тепер сільська вулиця на межі Волині й Рівненщини.
– Дорога – ще Волинської області, а ліс за нею – вже Рівненський, – розказує господиня. – Наші хати – як вартові. І в мене фактично два ліси – навпроти хати і за вісім кілометрів, чоловіків обхід. Обидва гляджу, бо ж який лісник ділить ліс на свій і чужий.
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