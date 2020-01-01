Вишивка з характером: майстриня лісу з Волині показала унікальну колекцію робіт. ФОТО

Пресслужба Волинського обласного управління лісового і мисливсього господарства завітала в гості до пані Марії, яка продемонструвала гостям свої вишиті роботи, паралельно розповідаючи про життя жінки лісівниці.Чоловік Марії Дудко в Залізницьке лісництво прийшов у березні 1987 року. Спершу був русловим ремонтером, а вже в листопаді 1989-го став майстром лісу. Через важку хворобу у вересні 2003 року звільнився з займаної посади. На той час доньки вже були студентками, сину виповнилося тільки 10 років. Добре знаючи роботу майстра лісу, Марія Петрівна зважилась прийняти обхід чоловіка.Доньки повиростали, стали лікарями. Старша працює у Любешівській районній, а менша – в обласній лікарнях. Син після школи поїхав на заробітки на Вінничину, там і працює. Має Марія Дудко два зяті Анатолії і троє онуків.Попри свою професійну зайнятість, вона ще й тримає велике господарство. Її часто запрошують за господиню на родинні урочистості, не раз готувала страви для весільних застіль, знає без ліку пісень і примовок. Зимовими вечорами любить вишивати рушники, скатертини, картини. У кожної вишивки – своя історія, з кожним візерунком пов’язані окремі спогади. Сукня, в якій на фото одягнена Марія, презентувалася навіть зі столичної сцени, вишивані вироби побували на різних виставках і викликали захват сотень людей.Навіть подвір’я Марії Дудко незвичне. Колись був хутірець, тепер сільська вулиця на межі Волині й Рівненщини.– Дорога – ще Волинської області, а ліс за нею – вже Рівненський, – розказує господиня. – Наші хати – як вартові. І в мене фактично два ліси – навпроти хати і за вісім кілометрів, чоловіків обхід. Обидва гляджу, бо ж який лісник ділить ліс на свій і чужий.