Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства





Про це



Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.



Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.



На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.



Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.



Умови конкурсу та ЗАЯВКУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський краєзнавчий музей оголошує двадцять шостий обласний конкурс «Волинська писанка третього тисячоліття».Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.Умови конкурсу та ЗАЯВКУ ви знайдете ТУТ

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