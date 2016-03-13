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Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства

Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства
Волинський краєзнавчий музей оголошує двадцять шостий обласний конкурс «Волинська писанка третього тисячоліття».

Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.

Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.

На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.

Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.

Умови конкурсу та ЗАЯВКУ ви знайдете ТУТ.

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Теги: конкурс, писанка, волинь, музей
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