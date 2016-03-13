Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства
Сьогодні, 06:18
Волинський краєзнавчий музей оголошує двадцять шостий обласний конкурс «Волинська писанка третього тисячоліття».
Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.
Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.
На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.
Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.
Умови конкурсу та ЗАЯВКУ ви знайдете ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.
Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.
Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.
На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.
Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.
Умови конкурсу та ЗАЯВКУ ви знайдете ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства
Сьогодні, 06:18
Які продукти не можна поєднувати з алкоголем
Сьогодні, 05:05
Медіа