Відоме ім'я начальника волинського митного поста, якого затримали на хабарі у понад 12 тисяч доларів

Учора, 4 березня, за вимагання та одержання неправомірної вигодиВолинської митниці Державної митної служби України та посередника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).Про це повідомило ДБР.З власних джерелвідомо, що затриманий митник -, житель села Гірка Полонка Луцького району. Одружений, дружина, згідно з декларацією, теж працює на митниці.За попередньою інформацією, посадовець митниці у змові з посередником вимагали від мешканця Волинської області неправомірну вигоду в розмірі 12 240 доларів США. За «винагороду» обіцяли громадянинові не перешкоджати у митному оформленні транспортних засобів.Слідчі ДБР затримали митника зі спільником в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабара в сумі 5 440 доларів США.Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вирішують питання щодо повідомлення особам про підозру.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.