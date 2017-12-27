Відоме ім'я начальника волинського митного поста, якого затримали на хабарі у понад 12 тисяч доларів
Сьогодні, 09:07
Учора, 4 березня, за вимагання та одержання неправомірної вигоди затримали в.о. начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці Державної митної служби України та посередника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Про це повідомило ДБР.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що затриманий митник - Тимур Приступа, житель села Гірка Полонка Луцького району. Одружений, дружина, згідно з декларацією, теж працює на митниці.
За попередньою інформацією, посадовець митниці у змові з посередником вимагали від мешканця Волинської області неправомірну вигоду в розмірі 12 240 доларів США. За «винагороду» обіцяли громадянинові не перешкоджати у митному оформленні транспортних засобів.
Слідчі ДБР затримали митника зі спільником в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабара в сумі 5 440 доларів США.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вирішують питання щодо повідомлення особам про підозру.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомило ДБР.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що затриманий митник - Тимур Приступа, житель села Гірка Полонка Луцького району. Одружений, дружина, згідно з декларацією, теж працює на митниці.
За попередньою інформацією, посадовець митниці у змові з посередником вимагали від мешканця Волинської області неправомірну вигоду в розмірі 12 240 доларів США. За «винагороду» обіцяли громадянинові не перешкоджати у митному оформленні транспортних засобів.
Слідчі ДБР затримали митника зі спільником в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними другої частини хабара в сумі 5 440 доларів США.
Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вирішують питання щодо повідомлення особам про підозру.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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