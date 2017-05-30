У Луцьку із зачиненої автівки визволили дитину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.



Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, у Луцьку на проспекті Соборності поблизу торговельного центру «Гостинець» у



Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працювала «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.



У пресслужбі ДСНС розповіли, що на місце події викликали рятувальників, однак їх допомога не знадобилася.



Матір дитини подзвонила фахівцям служби, котрі спеціалізуються на аварійному відкритті замків. Тож вони відчинили двері автомобіля. Дитина у результаті інциденту відбулася переляком.

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Як повідомили очевидці події, малолітня дитина залишилася в салоні автомобіля без нагляду дорослих в той час, коли матір дитини здійснювала покупки. Невідомо як, але дитині вдалося заблокувати двері авто. В автомобілі працювала «пічка», а ключі від машини залишилися в салоні.У пресслужбі ДСНС розповіли, що на місце події викликали рятувальників, однак їх допомога не знадобилася.Матір дитини подзвонила фахівцям служби, котрі спеціалізуються на аварійному відкритті замків. Тож вони відчинили двері автомобіля. Дитина у результаті інциденту відбулася переляком.

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