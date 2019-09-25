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Волинянин став учасником шоу «Суперінтуїція». ВІДЕО

Волинянин став учасником шоу «Суперінтуїція». ВІДЕО
Волинянин Василь Рижук, який прикрашає дороги України чорнобривцями та соняхами, став учасником шоук "Суперінтуіція" на Нововму каналі.

Волинянин був героєм 2 випуску передачі, яка вийшла в ефір у середу, 4 березня.

Проявляти інтуіцію довелося коміку Євгену Кошовому та співачці Тіні Кароль.

Коли Євген Кошовий вибрав категорію "Сонячний чорнобривець" і старався вгадати з-поміж багатьох учасників людину, якої стосуються ці слова, йому це не вдалося.

Тіна Кароль поцікавилася, що означає "сонячний чорнобривець, на що ведучий Сергій Притула пожартував: "Людина думає, що вона чорнобривець і хоче, щоб її нюхали".

В результаті, Євген Кошовий зробив неправильний вибір і назвав сонячним чорнобривцем іншого чоловіка.

Згодом "кварталівець" все ж впізнав у Василю Рижуку "сонячного чорнобривця".

"Я - сонячний чорнобривець. Я та людина, яка любить висаджувати квіти вздовж автомобільних доріг України. За 20 років я посадив 700 кілометрів чорнобривців та соняшників", - сказав волинянин Василь Рижук.

Потім всі присутні у студії подивилися сюжет про Василя Рижука

"Люди, які роблять наше життя кращим, заслуговують на велику повагу і сьогодні ми її вам висловлюємо від імені всієї знімальної групи та глядачів", - підсумував Сергій Притула.



Повне відео програми можна подивитися ТУТ.



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Теги: Волинь, Василь Рижук
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