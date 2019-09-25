Волинянин став учасником шоу «Суперінтуїція». ВІДЕО
05 березень, 23:15
Волинянин Василь Рижук, який прикрашає дороги України чорнобривцями та соняхами, став учасником шоук "Суперінтуіція" на Нововму каналі.
Волинянин був героєм 2 випуску передачі, яка вийшла в ефір у середу, 4 березня.
Проявляти інтуіцію довелося коміку Євгену Кошовому та співачці Тіні Кароль.
Коли Євген Кошовий вибрав категорію "Сонячний чорнобривець" і старався вгадати з-поміж багатьох учасників людину, якої стосуються ці слова, йому це не вдалося.
Тіна Кароль поцікавилася, що означає "сонячний чорнобривець, на що ведучий Сергій Притула пожартував: "Людина думає, що вона чорнобривець і хоче, щоб її нюхали".
В результаті, Євген Кошовий зробив неправильний вибір і назвав сонячним чорнобривцем іншого чоловіка.
Згодом "кварталівець" все ж впізнав у Василю Рижуку "сонячного чорнобривця".
"Я - сонячний чорнобривець. Я та людина, яка любить висаджувати квіти вздовж автомобільних доріг України. За 20 років я посадив 700 кілометрів чорнобривців та соняшників", - сказав волинянин Василь Рижук.
Потім всі присутні у студії подивилися сюжет про Василя Рижука
"Люди, які роблять наше життя кращим, заслуговують на велику повагу і сьогодні ми її вам висловлюємо від імені всієї знімальної групи та глядачів", - підсумував Сергій Притула.
Повне відео програми можна подивитися ТУТ.
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Волинянин був героєм 2 випуску передачі, яка вийшла в ефір у середу, 4 березня.
Проявляти інтуіцію довелося коміку Євгену Кошовому та співачці Тіні Кароль.
Коли Євген Кошовий вибрав категорію "Сонячний чорнобривець" і старався вгадати з-поміж багатьох учасників людину, якої стосуються ці слова, йому це не вдалося.
Тіна Кароль поцікавилася, що означає "сонячний чорнобривець, на що ведучий Сергій Притула пожартував: "Людина думає, що вона чорнобривець і хоче, щоб її нюхали".
В результаті, Євген Кошовий зробив неправильний вибір і назвав сонячним чорнобривцем іншого чоловіка.
Згодом "кварталівець" все ж впізнав у Василю Рижуку "сонячного чорнобривця".
"Я - сонячний чорнобривець. Я та людина, яка любить висаджувати квіти вздовж автомобільних доріг України. За 20 років я посадив 700 кілометрів чорнобривців та соняшників", - сказав волинянин Василь Рижук.
Потім всі присутні у студії подивилися сюжет про Василя Рижука
"Люди, які роблять наше життя кращим, заслуговують на велику повагу і сьогодні ми її вам висловлюємо від імені всієї знімальної групи та глядачів", - підсумував Сергій Притула.
Повне відео програми можна подивитися ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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