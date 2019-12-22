Рокфор, рікота, гауда: у волинському селі виготовляють 15 видів сиру. ФОТО

Ігор Савчук із села Хорлупи Ківерцівського району утримує понад 100 кіз та виготовляє 15 видів сиру.



Стадо Ігоря Савчука - одне із найчисельніших на Волині, - пише газета



Коли Ігор Савчуть тільки розпочинав свій бізнес, умів виготовляти тільки бринзу. З того і почав. Потім був занепад і доводилося здавати молоко на завод, але з часом справи налагодилися.



Зараз Ігор із дружиною Ольгою щодня виготовляють сир і двічі на тиждень возять на базар.



Хорлупівські сировари навчилися робити 15 видів продукту: бринзу, рікоту, сулугуні, моцарелу, качоту, гауду, голландський, рокфор із пліснявою, косички, шеврон, бринзу з шоколадом тощо. Є ще й копчені сорти, які господар коптить у бочці на фруктових гілочках, що дає особливий аромат. Деякі вимочують у домашньому вині. Окремі витримують по вісім місяців (сир повинен зріти за температури 10–12 градусів та при великій вологості).



"У мене немає жодного клієнта, який спробував би козячого сиру і не повернувся за покупкою знову, — ​каже Ігор. — ​Для себе я роблю ще й сметану та масло. Мої домашні також визнають тільки власну продукцію. Якось кози позапускалися, і меншій доньці Насті запропонували коров’ячого молока. То вона сказала, що такої гидоти пити не буде".

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