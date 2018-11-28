Новий автомобіль і майже 600 тисяч зарплати: які статки задекларував мер Нововолинська

Віктор Сапожніков має декілька земельних ділянок, авто, квартиру, будинок на Світязі та чималі заощадження у гривнях, доларах і євро у різних банках. У 2019 році він купив новий автомобіль Skoda Kodiaq й має ще один – Skoda Superb 2008 року випуску.



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За основним місцем роботи Сапожніков за рік отримав 597 657 гривень заробітної плати (у 2018 році було трохи більше 481 тисячі), а за роботу за сумісництвом у Тернопільському національному економічному університеті – 19 507 гривень. Його пенсія у 2019 році становила 105 262 гривні. Обсяг дивідендів у різних банках – 22 954 гривні у нього та 34301 гривня у дружини Тамари Сапожнікової. Пенсія дружини становила 49 086 гривень.



Подружжя має чимало грошових активів. Загалом Віктор Сапожніков разом із дружиною зберігають на банківських рахунках 254 191 гривню, 2639 євро та 6047 доларів.



Готівкою – 5 тисяч євро, 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Крім того, дружина мера має активи у дорогоцінних (банківських) металах 132 600 гривень.



Віктор Сапожніков задекларував земельну ділянку на 400 метрів квадратних у Нововолинську. Крім того, тут є об’єкти незавершеного будівництва. Це садовий будинок та два гаражі. Також у цьому місті він орендує житловий будинок площею 199.4 кв.м.



Крім того, міський голова має земельну ділянку площею 900 кв.м. та недобудований житловий будинок у селі Світязь.



Віктору Сапожнікову належать, до того ж, акції у деяких підприємствах та боргові цінні папери у Міністерстві фінансів.



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