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У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
На Театральному майдані у Луцьку організували ярмарок квітів.

Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося, в яку ціну продають тут квіти у п'ятницю, 6 березня.

Один тюльпан в декоративній обгортці можна придбати за 20 гривень. Тюльпан у вазоні пропонують купити за 90 гривень, але зазначають, що він буде милувати око довго, адже його можна висадити і доглядати. Букет із трьох квітів тюльпанів вартує 60 гривень.

До вибору - різні кольори та сорти, але ціна на імпровізованому ринку на квіти - стала. По 50 гривень за вазон пропонують також гіацинти різних кольорів, кажуть, пахнуть неймовірно.

Продавчині розповіли, що стоятимуть тут аж до 8 березня, щодня із самого ранку.

У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО

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Теги: Луцьк, ярмарок тюльпанів
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