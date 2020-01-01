У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО

На Театральному майдані у Луцьку організували ярмарок квітів.дізналося, в яку ціну продають тут квіти у п'ятницю, 6 березня.Один тюльпан в декоративній обгортці можна придбати за 20 гривень. Тюльпан у вазоні пропонують купити за 90 гривень, але зазначають, що він буде милувати око довго, адже його можна висадити і доглядати. Букет із трьох квітів тюльпанів вартує 60 гривень.До вибору - різні кольори та сорти, але ціна на імпровізованому ринку на квіти - стала. По 50 гривень за вазон пропонують також гіацинти різних кольорів, кажуть, пахнуть неймовірно.Продавчині розповіли, що стоятимуть тут аж до 8 березня, щодня із самого ранку.