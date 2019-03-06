Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО

Перед 8 березня попит на квіти традиційно зростає у декілька разів, відповідно зростає й пропозиція та ціни. Найбільшою популярністю у цей період користуються тюльпани і троянди.вирішило поцікавитися, де у Луцьку можна придбати найдешевші та в яку ціну квіти продають в різних куточках міста.Черги до квіткових магазинів почали скупчуватися ще за декілька днів до 8-го березня. В надіях потішити прекрасну стать чоловіки обирають подарунки, але ж які подарунки без квітів...Придбати квітку тюльпана у маркеті поблизу ЦУМа можна за 20 гривень, вазончик коштує 100, квіти гіацинту - 50. Продавчиня зазначає, що 8-го березня вартість може зрости аж до 30-ти гривень за один тюльпан, тому радить замовляти квіти заздалегідь і купувати дешевше. До того ж, є можливість забрати замовлення навіть на свято у неділю. Квіти є в різних кольорах і різних сортів, найбільшим попитом користуються класичні рожеві і червоні.Для тих, хто хоче вирізнитися і придбати не тюльпани, то пропонують букети з різних квітів в дизайнерському оформленні вартістю від 250-ти гривень або ж троянди за ціною від 40-ка до 70-ти гривень за штуку.Поблизу магазину «Перлина», що на проспекті Волі, тюльпани також продають по 20 гривень за квітку. Також там пропонують купити «котики» за 35 та 40 за в‘язку гілочок. Є також оформлені букетики в коробочках по 55 гривень.Поблизу ТЦ «Гостинець» тюльпани також продають по 20 гривень за штуку, але вазончики дорожче - по 120 гривень. Щоправда, в магазинах пропонують відразу їх оформити у подарунковий папір та стрічки. Ціни на троянди тут стартують від 30 гривень.Найдешевші квіти у Луцьку - на гуртівні «Тандем», що на вулиці Конякіна, 37а.Там можна придбати тюльпани вартістю 14 гривень за квітку. Троянди від 22 гривень і вище, в залежності від розміру і сорту. Тут квіти можна купувати як гуртом, так і вроздріб.Перед святами в гуртівню надходять близько 15 тисяч тюльпанів, але за декілька днів лучани швидко розкуповують асортимент. До слова, сьогодні, 7 березня, у «Тандемі» отримуватимуть троянди.Гуртівня квітів на пр. Перемоги, 24. Тюльпани, на які найбільший попит, вроздріб тут не продають, лише пачками. Вартість букета із 25-ти тюльпанів складатиме орієнтовно 375 гривень (15 грн за штуку).Троянди можна придбати від 25-ти гривень за квітку, все залежить від сорту.Купуючи квіти напередодні свята продавці радять зберігати їх у темряві і воді.