Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Перед 8 березня попит на квіти традиційно зростає у декілька разів, відповідно зростає й пропозиція та ціни. Найбільшою популярністю у цей період користуються тюльпани і троянди.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, де у Луцьку можна придбати найдешевші та в яку ціну квіти продають в різних куточках міста.
Черги до квіткових магазинів почали скупчуватися ще за декілька днів до 8-го березня. В надіях потішити прекрасну стать чоловіки обирають подарунки, але ж які подарунки без квітів...
Придбати квітку тюльпана у маркеті поблизу ЦУМа можна за 20 гривень, вазончик коштує 100, квіти гіацинту - 50. Продавчиня зазначає, що 8-го березня вартість може зрости аж до 30-ти гривень за один тюльпан, тому радить замовляти квіти заздалегідь і купувати дешевше. До того ж, є можливість забрати замовлення навіть на свято у неділю. Квіти є в різних кольорах і різних сортів, найбільшим попитом користуються класичні рожеві і червоні.
Для тих, хто хоче вирізнитися і придбати не тюльпани, то пропонують букети з різних квітів в дизайнерському оформленні вартістю від 250-ти гривень або ж троянди за ціною від 40-ка до 70-ти гривень за штуку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
Поблизу магазину «Перлина», що на проспекті Волі, тюльпани також продають по 20 гривень за квітку. Також там пропонують купити «котики» за 35 та 40 за в‘язку гілочок. Є також оформлені букетики в коробочках по 55 гривень.
Поблизу ТЦ «Гостинець» тюльпани також продають по 20 гривень за штуку, але вазончики дорожче - по 120 гривень. Щоправда, в магазинах пропонують відразу їх оформити у подарунковий папір та стрічки. Ціни на троянди тут стартують від 30 гривень.
Найдешевші квіти у Луцьку - на гуртівні «Тандем», що на вулиці Конякіна, 37а.
Там можна придбати тюльпани вартістю 14 гривень за квітку. Троянди від 22 гривень і вище, в залежності від розміру і сорту. Тут квіти можна купувати як гуртом, так і вроздріб.
Перед святами в гуртівню надходять близько 15 тисяч тюльпанів, але за декілька днів лучани швидко розкуповують асортимент. До слова, сьогодні, 7 березня, у «Тандемі» отримуватимуть троянди.
Гуртівня квітів на пр. Перемоги, 24. Тюльпани, на які найбільший попит, вроздріб тут не продають, лише пачками. Вартість букета із 25-ти тюльпанів складатиме орієнтовно 375 гривень (15 грн за штуку).
Троянди можна придбати від 25-ти гривень за квітку, все залежить від сорту.
Купуючи квіти напередодні свята продавці радять зберігати їх у темряві і воді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, де у Луцьку можна придбати найдешевші та в яку ціну квіти продають в різних куточках міста.
Черги до квіткових магазинів почали скупчуватися ще за декілька днів до 8-го березня. В надіях потішити прекрасну стать чоловіки обирають подарунки, але ж які подарунки без квітів...
Придбати квітку тюльпана у маркеті поблизу ЦУМа можна за 20 гривень, вазончик коштує 100, квіти гіацинту - 50. Продавчиня зазначає, що 8-го березня вартість може зрости аж до 30-ти гривень за один тюльпан, тому радить замовляти квіти заздалегідь і купувати дешевше. До того ж, є можливість забрати замовлення навіть на свято у неділю. Квіти є в різних кольорах і різних сортів, найбільшим попитом користуються класичні рожеві і червоні.
Для тих, хто хоче вирізнитися і придбати не тюльпани, то пропонують букети з різних квітів в дизайнерському оформленні вартістю від 250-ти гривень або ж троянди за ціною від 40-ка до 70-ти гривень за штуку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на Театральному майдані влаштували тюльпановий ярмарок. ФОТО
Поблизу магазину «Перлина», що на проспекті Волі, тюльпани також продають по 20 гривень за квітку. Також там пропонують купити «котики» за 35 та 40 за в‘язку гілочок. Є також оформлені букетики в коробочках по 55 гривень.
Поблизу ТЦ «Гостинець» тюльпани також продають по 20 гривень за штуку, але вазончики дорожче - по 120 гривень. Щоправда, в магазинах пропонують відразу їх оформити у подарунковий папір та стрічки. Ціни на троянди тут стартують від 30 гривень.
Найдешевші квіти у Луцьку - на гуртівні «Тандем», що на вулиці Конякіна, 37а.
Там можна придбати тюльпани вартістю 14 гривень за квітку. Троянди від 22 гривень і вище, в залежності від розміру і сорту. Тут квіти можна купувати як гуртом, так і вроздріб.
Перед святами в гуртівню надходять близько 15 тисяч тюльпанів, але за декілька днів лучани швидко розкуповують асортимент. До слова, сьогодні, 7 березня, у «Тандемі» отримуватимуть троянди.
Гуртівня квітів на пр. Перемоги, 24. Тюльпани, на які найбільший попит, вроздріб тут не продають, лише пачками. Вартість букета із 25-ти тюльпанів складатиме орієнтовно 375 гривень (15 грн за штуку).
Троянди можна придбати від 25-ти гривень за квітку, все залежить від сорту.
Купуючи квіти напередодні свята продавці радять зберігати їх у темряві і воді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Сьогодні, 13:15
За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля
Сьогодні, 12:19
Медіа