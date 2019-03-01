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У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»

У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»
Четвертого квітня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «Impreza Lubarta».

Початок заходу – о 18:00 годині, повідомляють організатори заходу, якими є ГО «Альянс нової генерації», Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця».

Мета заходу – популяризація нового формату культурно-мистецького дозвілля серед громади та гостей міста і сприяння розвитку благодійного руху на Волині.

Благодійна мета – збір коштів для придбання кардіореанімаційного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.

У програмі «IMPREZA LUBARTA»:

➢ камерний оркестр «Кантабіле»

➢ джазова формація «Резус блюз»

Сергій Скулинець

➢ головний танцмейстер – Олександр Кашевський

➢ модні покази від кращих дизайнерів міста;

➢ майстер-класи з хореографії;

➢ парад дебютантів балу;

➢ тематичні фотозони;

➢ фуд-зона;

➢ парад живих скульптур, театральних мімів;

➢ благодійний аукціон.

У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»



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Теги: бал, імпреза, Любарт, Луцьк
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