У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»
Сьогодні, 15:44
Четвертого квітня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «Impreza Lubarta».
Початок заходу – о 18:00 годині, повідомляють організатори заходу, якими є ГО «Альянс нової генерації», Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця».
Мета заходу – популяризація нового формату культурно-мистецького дозвілля серед громади та гостей міста і сприяння розвитку благодійного руху на Волині.
Благодійна мета – збір коштів для придбання кардіореанімаційного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
У програмі «IMPREZA LUBARTA»:
➢ камерний оркестр «Кантабіле»
➢ джазова формація «Резус блюз»
➢ Сергій Скулинець
➢ головний танцмейстер – Олександр Кашевський
➢ модні покази від кращих дизайнерів міста;
➢ майстер-класи з хореографії;
➢ парад дебютантів балу;
➢ тематичні фотозони;
➢ фуд-зона;
➢ парад живих скульптур, театральних мімів;
➢ благодійний аукціон.
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Початок заходу – о 18:00 годині, повідомляють організатори заходу, якими є ГО «Альянс нової генерації», Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця».
Мета заходу – популяризація нового формату культурно-мистецького дозвілля серед громади та гостей міста і сприяння розвитку благодійного руху на Волині.
Благодійна мета – збір коштів для придбання кардіореанімаційного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
У програмі «IMPREZA LUBARTA»:
➢ камерний оркестр «Кантабіле»
➢ джазова формація «Резус блюз»
➢ Сергій Скулинець
➢ головний танцмейстер – Олександр Кашевський
➢ модні покази від кращих дизайнерів міста;
➢ майстер-класи з хореографії;
➢ парад дебютантів балу;
➢ тематичні фотозони;
➢ фуд-зона;
➢ парад живих скульптур, театральних мімів;
➢ благодійний аукціон.
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