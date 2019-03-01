У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»





Початок заходу – о 18:00 годині, повідомляють організатори заходу, якими є ГО «Альянс нової генерації», Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця».



Мета заходу – популяризація нового формату культурно-мистецького дозвілля серед громади та гостей міста і сприяння розвитку благодійного руху на Волині.



Благодійна мета – збір коштів для придбання кардіореанімаційного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.



У програмі «IMPREZA LUBARTA»:



➢ камерний оркестр «Кантабіле»



➢ джазова формація «Резус блюз»



➢ Сергій Скулинець



➢ головний танцмейстер – Олександр Кашевський



➢ модні покази від кращих дизайнерів міста;



➢ майстер-класи з хореографії;



➢ парад дебютантів балу;



➢ тематичні фотозони;



➢ фуд-зона;



➢ парад живих скульптур, театральних мімів;



➢ благодійний аукціон.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четвертого квітня в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбудеться благодійний бал «Impreza Lubarta».Початок заходу – о 18:00 годині, повідомляють організатори заходу, якими є ГО «Альянс нової генерації», Первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця».Мета заходу – популяризація нового формату культурно-мистецького дозвілля серед громади та гостей міста і сприяння розвитку благодійного руху на Волині.Благодійна мета – збір коштів для придбання кардіореанімаційного обладнання для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання.У програмі «IMPREZA LUBARTA»:➢ камерний оркестр «Кантабіле»➢ джазова формація «Резус блюз»➢ головний танцмейстер –➢ модні покази від кращих дизайнерів міста;➢ майстер-класи з хореографії;➢ парад дебютантів балу;➢ тематичні фотозони;➢ фуд-зона;➢ парад живих скульптур, театральних мімів;➢ благодійний аукціон.

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