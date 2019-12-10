У Луцьку в під’їзді напали на чоловіка та вкрали 50 тисяч доларів





Про це йдеться в



Відомо, що невідомі нанесли чоловікові тілесні ушкодження, від яких він втратив свідомість та забрали у нього значну суму грошей – 50 тисяч доларів.



Правоохоронці з приводу цього злочину затримали автомобіль Volkswagen Touareg на вулиці Млинівській у Рівному. В ході обшуку автівки знайшли та вилучили сумку із особистими речами та засобами гігієни, викрутки, відмички, модем, сім-карту, мобільний телефон і пакет з грошима. Окрім того, в машині була дерев’яна бита.



Вилучили також особисті речі та документи людей, які на момент затримання були в авто.



Ухвалою суду на ці речі наклали арешт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У під’їзді будинку №18 на вулиці Степана Бандери у Луцьку невідомі вчинили напад на чоловіка та відібрали у нього 50 тисяч доларів. Подія трапилася увечері 26 лютого.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, оприлюдненій днями на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Відомо, що невідомі нанесли чоловікові тілесні ушкодження, від яких він втратив свідомість та забрали у нього значну суму грошей – 50 тисяч доларів.Правоохоронці з приводу цього злочину затримали автомобіль Volkswagen Touareg на вулиці Млинівській у Рівному. В ході обшуку автівки знайшли та вилучили сумку із особистими речами та засобами гігієни, викрутки, відмички, модем, сім-карту, мобільний телефон і пакет з грошима. Окрім того, в машині була дерев’яна бита.Вилучили також особисті речі та документи людей, які на момент затримання були в авто.Ухвалою суду на ці речі наклали арешт.

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