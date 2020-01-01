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На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком

На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком
Раптово загинув Юрій Дем'янюк, який відбував службу в ООС. Чоловік родом з Луцька. Сьогодні, 8 березня Героя провели в останню путь.

Про це пише на сторінці у фейсбуці Дмитро Волошин.

"7 березня раптово пішов з життя сержант Юрій Дем'янюк, який до демобілізації був на посаді командира відділення батальйону охорони, взводу охорони 43 ОАБР. В похоронній процесії взяли участь рідні, побратими, та ветерани учасники АТО, а також друзі та жителі міста.

Чин похорону та прощання з воїном Юрієм відбулось сьогодні 8 березня в м.Березань.

Люди пам'ятаймо що там на війні ворог однозначно перед прицілом, а в мирному житті хлопці знаходяться посеред нас, і часто-густо з війною в серці", - йдеться у дописі священнослужителя.


На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком
На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком
На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком
На Київщині попрощалися з атовцем та лучанином Юрієм Дем'янюком

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Теги: атовець, смерть, прощання
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