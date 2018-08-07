Скільки заробляє та чим багатий начальник митного поста «Ягодин»

Олександра Оникійчука немає жодного будинку чи земельних ділянок, єдина нерухомість в сім’ї належить його синові Максиму Оникійчуку – квартира у Вінниці площею 73,6 «квадратів». Також дружина митника Олена Оникійчук володіє легковим автомобілем Toyota Corrolla 2016-го року випуску та з 2008-го року – гаражем на 8,75 м2 у Вінниці.



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За основним місцем роботи Оникійчук за рік отримав 237 246 гривень заробітної плати (у 2018 році було трохи більше – майже 253 тисячі. Дружина Олена у Вінницькій районній клінічній лікарні за рік роботи отримала 132 996 гривень.



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Подружжя має і грошові активи. Загалом Олександр Оникійчук разом із дружиною зберігають на банківських рахунках 200 000 гривень. Готівкою – 650 000 тисяч гривень.



Начальник митного поста «Ягодин» не задекларував жодної земельної ділянки, цінних паперів чи об’єктів незавершеного будівництва.



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