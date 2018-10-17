На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО

Представники департаменту муніципальної варти Луцькради намагаються зрізати паркан, яким обгороджений ринок з боку парку. На місці – чимала кількість поліції та підприємців ринку.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Станом на 16:20 10 березня на місці події тривають суперечки між муніципалами, підприємцями та поліцейськими.Підприємцям наголошують, що проводять демонтажні роботи лише щодо паркану, утім вони запевняють, що такі роботи можуть призвести до пошкодження контейнерів.На місці перебуває чимала кількість поліції, у тому числі – головний патрульний поліцейський Волиніта заступник очільника поліції області. Останній, зокрема, намагається пояснити підприємцям, що муніципали мають законне право на демонтаж паркану, а поліцейські перебувають на місці задля уникнення силового протистояння.