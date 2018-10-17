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На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО

На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
Представники департаменту муніципальної варти Луцькради намагаються зрізати паркан, яким обгороджений ринок з боку парку. На місці – чимала кількість поліції та підприємців ринку.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.

Станом на 16:20 10 березня на місці події тривають суперечки між муніципалами, підприємцями та поліцейськими.

Підприємцям наголошують, що проводять демонтажні роботи лише щодо паркану, утім вони запевняють, що такі роботи можуть призвести до пошкодження контейнерів.

На місці перебуває чимала кількість поліції, у тому числі – головний патрульний поліцейський Волині Андрій Крутень та заступник очільника поліції області Сергій Козак. Останній, зокрема, намагається пояснити підприємцям, що муніципали мають законне право на демонтаж паркану, а поліцейські перебувають на місці задля уникнення силового протистояння.

На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО

На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО

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Теги: демонтаж, паркан, Луцьк, муніципали
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Коментарі 3
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Невже наведуть порядок і приберуть цей гадюшник ?
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Сергій Козак а скільки коштує честь бойового офіцера??? Невже наскільки важливе робоче місце?
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Ну нарешті, а то я вже думав процес зупинився. Друзі маємо історичний шанс, не будьмо байдужі до долі міста, допоможемо винести свинарник за межі !!!
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