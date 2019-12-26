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Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+

Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+
Вперше в Ковельському МТМО пластичні хірурги Шостак Ігор та Богачевський Володимир виконали одразу два нових оперативних втручання.

Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Так, лікарі провели аугментаційну мамопластику імплантами (збільшення об'єму грудей за допомогою силіконових імплантів) та двобічну мастопексію (підтяжка молочних залоз та покращення їх форми).

Анестезіологічне забезпечення та найкраща моральна підтримка - лікар-анестезіолог Тетяна Приходько.

Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+
Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+
Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+


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Теги: ковельська лікарня, збільшення грудей
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