Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+

Шостак Ігор та Богачевський Володимир виконали одразу два нових оперативних втручання.



Про це



Так, лікарі провели аугментаційну мамопластику імплантами (збільшення об'єму грудей за допомогою силіконових імплантів) та двобічну мастопексію (підтяжка молочних залоз та покращення їх форми).



Анестезіологічне забезпечення та найкраща моральна підтримка - лікар-анестезіолог Тетяна Приходько.







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