У Луцьку почали дезинфікувати маршрутки та тролейбуси. ВІДЕО





Про розповів Володимир Степанов.



Тролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезинфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту.



"Щоденно, починаючи з 19 години і до 5 ранку у кожному тролейбусі вологе прибирання, а також проводиться дезинфекція поручнів методом протирання. На 10 літрів води дається 20 грам розчину. Працівники, які проводять дезинфекцію працюють у відповідних засобах. Мають бути захищенні очі і т.д. Ми проводимо дезинфекцію 44 тролейбусів за добу і 21 автобус, який від нашого підприємства виїжджає на маршрути міста", - розповідає головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.



Лучани чули про дезинфекцію громадського транспорту.



"Звичайно, що добре. Адже в тих маршрутках брудно і ніхто ніколи нічого не миє. На сидіння сядеш, а воно брудне і жирне. Напевно, скільки та маршрутка їздить, то ті поручні не протиралися. Хочеться бути здоровим", каже лучанин Денис.



"Дивилися по телевізору, що спеціальним розчином обробляють громадський транспорт", - розповідає школяр Назарій.



"Господь його знє. Дивіться, закордонні країни які успішні і там яка кількість людей занедужала і померла. У нас поки його немає, але хто його знає", - розказує пенсіонерка Валентина Василівна.



Володимир Бабич говорить: окрім дезинфекції громадського транспорту, спеціальний розчин видали двадцяти п’яти контролерам. Він захищає руки упродовж 3-х годин. Нині, каже головний інженер, вимагають, аби водії робили провітрювання та вологе прибирання на кінцевих зупинках транспорту.



"Крім того на кінцевих зупинках водії тролейбусів отримали розпорядження у зв’язку з епідемією коронавіруса на кінцевих зупинках проводиться провітрювання салонів тролейбуса", - зазначив головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.



Водій тролейбуса Микола прізвища свого не називає. Каже: на кінцевій зупинці щоразу робити вологе прибирання немає змоги. Салон провітрює обов’язково, - продовжує він.



"При заїзді дезинфікують. А на кінцевих провітрюєм. Інколи вологе прибирання", - зауважує водій тролейбуса Микола.



Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів Суспільному, що у зв’язку з підтвердженим випадком захворювання на коронавірус в Україні із усіма луцькими перевізниками провели роз’яснювальну роботу.



"Згідно договорів, що заключені із перевізниками там є пункт 2.2.6. у договорі, який вказує, що перевізник при настанні епідемії грипу чи іншого вірусу, перевізник зобов’язаний проводити щорейсові протирання поручнів у транспорті на кінцевих зупинках. Після того як в Україні був зафіксований один випадок захворювання на коронавірус направили листи перевізникам з метою нагадування про те, що вони згадали про цей пункт договору. В нас перевізників є 12. Більшість з них користуються послугами мийки підприємства електротранспорту", - відзначив начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ймовірну загрозу зараження коронавірусом, грипом та ГРВІ із усіма перевізниками обласного центру провели роз’яснювальні роботи.Про розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської радиТролейбуси та маршрутки Луцька обробляють дезинфікуючими засобами на базі Луцького підприємства електротранспорту."Щоденно, починаючи з 19 години і до 5 ранку у кожному тролейбусі вологе прибирання, а також проводиться дезинфекція поручнів методом протирання. На 10 літрів води дається 20 грам розчину. Працівники, які проводять дезинфекцію працюють у відповідних засобах. Мають бути захищенні очі і т.д. Ми проводимо дезинфекцію 44 тролейбусів за добу і 21 автобус, який від нашого підприємства виїжджає на маршрути міста", - розповідає головний інженер Луцького підприємства електротранспортуЛучани чули про дезинфекцію громадського транспорту."Звичайно, що добре. Адже в тих маршрутках брудно і ніхто ніколи нічого не миє. На сидіння сядеш, а воно брудне і жирне. Напевно, скільки та маршрутка їздить, то ті поручні не протиралися. Хочеться бути здоровим", каже лучанин"Дивилися по телевізору, що спеціальним розчином обробляють громадський транспорт", - розповідає школяр"Господь його знє. Дивіться, закордонні країни які успішні і там яка кількість людей занедужала і померла. У нас поки його немає, але хто його знає", - розказує пенсіонеркаа.Володимир Бабич говорить: окрім дезинфекції громадського транспорту, спеціальний розчин видали двадцяти п’яти контролерам. Він захищає руки упродовж 3-х годин. Нині, каже головний інженер, вимагають, аби водії робили провітрювання та вологе прибирання на кінцевих зупинках транспорту."Крім того на кінцевих зупинках водії тролейбусів отримали розпорядження у зв’язку з епідемією коронавіруса на кінцевих зупинках проводиться провітрювання салонів тролейбуса", - зазначив головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.Водій тролейбусапрізвища свого не називає. Каже: на кінцевій зупинці щоразу робити вологе прибирання немає змоги. Салон провітрює обов’язково, - продовжує він."При заїзді дезинфікують. А на кінцевих провітрюєм. Інколи вологе прибирання", - зауважує водій тролейбуса Микола.Начальник міського управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов розповів Суспільному, що у зв’язку з підтвердженим випадком захворювання на коронавірус в Україні із усіма луцькими перевізниками провели роз’яснювальну роботу."Згідно договорів, що заключені із перевізниками там є пункт 2.2.6. у договорі, який вказує, що перевізник при настанні епідемії грипу чи іншого вірусу, перевізник зобов’язаний проводити щорейсові протирання поручнів у транспорті на кінцевих зупинках. Після того як в Україні був зафіксований один випадок захворювання на коронавірус направили листи перевізникам з метою нагадування про те, що вони згадали про цей пункт договору. В нас перевізників є 12. Більшість з них користуються послугами мийки підприємства електротранспорту", - відзначив начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

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