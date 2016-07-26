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У СНУ імені Лесі Українки обрали нового проректора

У СНУ імені Лесі Українки обрали нового проректора
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулося позачергове засідання вченої ради.

Члени вченої ради розглянули питання щодо погодження кандидатури проректора з навчально-виховної роботи та комунікацій – доцента Наталії Благовірної. Про це пишуть на офіційному сайті вишу.

«Зараз стоїть питання про суттєву зміну пріоритетів діяльності нашого університету з точки зору формування позитивного іміджу нашого університету. Тому суттєвою є зміна роботи відділу зв’язків з громадськістю, створений прес-центр, і я надіюся, що Наталія Богданівна зможе наблизити університет до людей», - зазначив ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

Члени вченої ради підтримали запропоновану кандидатуру.

Наталія Благовірна запевнила, що робота підпорядкованих їй підрозділів буде спрямована на розвиток університету.

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Теги: проректор, сну, благовірна
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