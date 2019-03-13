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Волинянин посварився з дружиною і вирішив отруїтись чадним газом

Волинянин посварився з дружиною і вирішив отруїтись чадним газом
У селі Лемешів Горохівського району ледь чоловік ледь не вкоротив собі віку.

Зазначаєтся, що 60-річний чоловік посварився з дружиною. Оскільки був напітпитку, то закрився в своїй кімнаті, - пише Волинь-нова.

Згодом біду відчула жінка. Спочатку дружина прислухалася до звуків за зачиненими зсередини дверима, а трохи згодом відчула в’їдливий запах чадного газу.

Двері допомогли силою відкрити сусіди. Зробили, на щастя, це вчасно, бо господар лежав на ліжку непритомним. В грубці палав вогонь, а вентиляційна решітка була замкненою.

До життя чоловіка повертали лікарі реанімаційного відділення Горохівської ЦРЛ.

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Теги: отруєння, газ
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