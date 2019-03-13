Волинянин посварився з дружиною і вирішив отруїтись чадним газом
Сьогодні, 09:27
У селі Лемешів Горохівського району ледь чоловік ледь не вкоротив собі віку.
Зазначаєтся, що 60-річний чоловік посварився з дружиною. Оскільки був напітпитку, то закрився в своїй кімнаті, - пише Волинь-нова.
Згодом біду відчула жінка. Спочатку дружина прислухалася до звуків за зачиненими зсередини дверима, а трохи згодом відчула в’їдливий запах чадного газу.
Двері допомогли силою відкрити сусіди. Зробили, на щастя, це вчасно, бо господар лежав на ліжку непритомним. В грубці палав вогонь, а вентиляційна решітка була замкненою.
До життя чоловіка повертали лікарі реанімаційного відділення Горохівської ЦРЛ.
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Зазначаєтся, що 60-річний чоловік посварився з дружиною. Оскільки був напітпитку, то закрився в своїй кімнаті, - пише Волинь-нова.
Згодом біду відчула жінка. Спочатку дружина прислухалася до звуків за зачиненими зсередини дверима, а трохи згодом відчула в’їдливий запах чадного газу.
Двері допомогли силою відкрити сусіди. Зробили, на щастя, це вчасно, бо господар лежав на ліжку непритомним. В грубці палав вогонь, а вентиляційна решітка була замкненою.
До життя чоловіка повертали лікарі реанімаційного відділення Горохівської ЦРЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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