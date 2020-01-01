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Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО

Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Показали світлини Шацьких озер у весняних барвах.

Водойми, які нинішньої зими так і не побачили криги, під березневим сонцем оновилися і показали людям свою красу в яскравих барвах, пише Район.in.ua.

Фотографи з Шацька Влад Мальцев і Павло Солов'янчук опублікували світлини весняних озер в спільноті L4 у facebook.
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО

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Теги: Шацькі озера
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