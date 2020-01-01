Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО





Водойми, які нинішньої зими так і не побачили криги, під березневим сонцем оновилися і показали людям свою красу в яскравих барвах, пише Район.in.ua.



Фотографи з Шацька Влад Мальцев і Павло Солов'янчук опублікували світлини весняних озер в спільноті L4 у facebook.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали світлини Шацьких озер у весняних барвах.Водойми, які нинішньої зими так і не побачили криги, під березневим сонцем оновилися і показали людям свою красу в яскравих барвах, пише Район.in.ua.Фотографи з Шацькаопублікували світлини весняних озер в спільноті L4 у facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію