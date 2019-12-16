На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

На території Старого ринку у Луцьку сталася шарпанина та бійка між муніципалами та людьми, які намагаються завадити демонтажу воріт до ринку.Про це з місця події повідомляє кореспондентСтаном на 16:00 11 березня шарпанина триває. На місце з'їхалася чимала кількість поліції.Муніципали та поліція зробили коридор, аби люди не могли завадити демонтажним роботам, але поліцейських обливають водою, намагаються всіляко завадити зрізанню огорожі.Станом на 16:15 демонтовані ворота вивезли вантажівкою з території ринку. Люди намагалися перешкоджати, але завдяки коридору поліції вантажівці вдалося проїхати.