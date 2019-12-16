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На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На території Старого ринку у Луцьку сталася шарпанина та бійка між муніципалами та людьми, які намагаються завадити демонтажу воріт до ринку.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Станом на 16:00 11 березня шарпанина триває. На місце з'їхалася чимала кількість поліції.

Муніципали та поліція зробили коридор, аби люди не могли завадити демонтажним роботам, але поліцейських обливають водою, намагаються всіляко завадити зрізанню огорожі.





На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ




Станом на 16:15 демонтовані ворота вивезли вантажівкою з території ринку. Люди намагалися перешкоджати, але завдяки коридору поліції вантажівці вдалося проїхати.

На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Теги: Старий ринок, базар, Луцьк, муніципали, поліція
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Коментарі 3
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Да блін карантин запровадили, що вони там вештаються ті базарники?! Дома нехай сидять!!!
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Нема на вас придурків польських поліціянтів ,там би заробив палкою по плечах заплатив пару сотень злотих і на цьому вся "демократія" б закінчилася .
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Відловлювати тих базарників і ешелонами відправляти в ДНР, там контингент той самий, спільну мову знайдуть відразу
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