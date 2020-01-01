У Луцьку ізолювали жінку із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 16:35
У Луцьку ізолювали жінку, яка звернулися до лікарів за медичною допомогою. У пацієнтки підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За його словами, жінку, яка приїхала з Італії, і справді ізолювали. Але причин для паніки поки немає.
«Симптоми є, але неоднозначні. Це може бути і хвороба нирок, і інфекція сечовивідних шляхів. Ми побрали аналізи, звісно. Результатів поки немає. Думаємо, що будуть завтра», - сказав Морочковський.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про введення тритижневого карантину у всіх областях України.
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Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
За його словами, жінку, яка приїхала з Італії, і справді ізолювали. Але причин для паніки поки немає.
«Симптоми є, але неоднозначні. Це може бути і хвороба нирок, і інфекція сечовивідних шляхів. Ми побрали аналізи, звісно. Результатів поки немає. Думаємо, що будуть завтра», - сказав Морочковський.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про введення тритижневого карантину у всіх областях України.
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Коментарі 1
вона приїхала з італії і її автоматично не перевірили??!!
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