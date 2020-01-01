У Луцьку ізолювали жінку із підозрою на коронавірус





Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цей факт у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



За його словами, жінку, яка приїхала з Італії, і справді ізолювали. Але причин для паніки поки немає.



«Симптоми є, але неоднозначні. Це може бути і хвороба нирок, і інфекція сечовивідних шляхів. Ми побрали аналізи, звісно. Результатів поки немає. Думаємо, що будуть завтра», - сказав Морочковський.



Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про



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