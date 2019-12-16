Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Сутички підприємців Старого ринку та представників муніципальної варти закінчилися тим, що місце події викликали медиків, які оглядають декількох людей.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Нагадаємо, майже о 16 годині сталася шарпанина між муніципалами та людьми, які намагалися завадити демонтажу воріт до ринку.
У сутичку втрутилася поліція, підприємці обливали правоохоронців водою. Поліція створила коридор, тож ворота винесли з ринку, завантажили на транспортний засіб та вивезли.
Муніципали заявляють, що до декількох з них застосували сльозогінний газ, а одну із працівниць вдарили в голову, тож на місце викликали медиків. Дівчину, яку, за словами муніципалів, вдарили в голову, забрала "швидка".
Натомість підприємці Старого ринку запевняють, що з їхнього боку конфлікту теж є потерпілі.
Станом на 16:55 муніципали залишили територію ринку.
«Люди свідомо йдуть на конфлікт. Ринку тут не буде. Взагалі», - сказала Юлія Сиротинська і зауважила, що демонтаж продовжать сьогодні ж, 11 березня.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Нагадаємо, майже о 16 годині сталася шарпанина між муніципалами та людьми, які намагалися завадити демонтажу воріт до ринку.
У сутичку втрутилася поліція, підприємці обливали правоохоронців водою. Поліція створила коридор, тож ворота винесли з ринку, завантажили на транспортний засіб та вивезли.
Муніципали заявляють, що до декількох з них застосували сльозогінний газ, а одну із працівниць вдарили в голову, тож на місце викликали медиків. Дівчину, яку, за словами муніципалів, вдарили в голову, забрала "швидка".
Натомість підприємці Старого ринку запевняють, що з їхнього боку конфлікту теж є потерпілі.
Станом на 16:55 муніципали залишили територію ринку.
«Люди свідомо йдуть на конфлікт. Ринку тут не буде. Взагалі», - сказала Юлія Сиротинська і зауважила, що демонтаж продовжать сьогодні ж, 11 березня.
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Коментарі 1
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