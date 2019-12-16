Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО

Сутички підприємців Старого ринку та представників муніципальної варти закінчилися тим, що місце події викликали медиків, які оглядають декількох людей.Про це повідомляє кореспондентНагадаємо, майже о 16 годиніміж муніципалами та людьми, які намагалися завадити демонтажу воріт до ринку.У сутичку втрутилася поліція, підприємці обливали правоохоронців водою. Поліція створила коридор, тож ворота винесли з ринку, завантажили на транспортний засіб та вивезли.Муніципали заявляють, що до декількох з них застосували сльозогінний газ, а одну із працівниць вдарили в голову, тож на місце викликали медиків. Дівчину, яку, за словами муніципалів, вдарили в голову, забрала "швидка".Натомість підприємці Старого ринку запевняють, що з їхнього боку конфлікту теж є потерпілі.Станом на 16:55 муніципали залишили територію ринку.«Люди свідомо йдуть на конфлікт. Ринку тут не буде. Взагалі», - сказала Юлія Сиротинська і зауважила, що демонтаж продовжать сьогодні ж, 11 березня.