вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО

Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сутички підприємців Старого ринку та представників муніципальної варти закінчилися тим, що місце події викликали медиків, які оглядають декількох людей.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.

Нагадаємо, майже о 16 годині сталася шарпанина між муніципалами та людьми, які намагалися завадити демонтажу воріт до ринку.

У сутичку втрутилася поліція, підприємці обливали правоохоронців водою. Поліція створила коридор, тож ворота винесли з ринку, завантажили на транспортний засіб та вивезли.

Муніципали заявляють, що до декількох з них застосували сльозогінний газ, а одну із працівниць вдарили в голову, тож на місце викликали медиків. Дівчину, яку, за словами муніципалів, вдарили в голову, забрала "швидка".

Натомість підприємці Старого ринку запевняють, що з їхнього боку конфлікту теж є потерпілі.

Станом на 16:55 муніципали залишили територію ринку.

«Люди свідомо йдуть на конфлікт. Ринку тут не буде. Взагалі», - сказала Юлія Сиротинська і зауважила, що демонтаж продовжать сьогодні ж, 11 березня.

Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий ринок, шарпанина, базар, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Геть бандитську владу!
Відповісти
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Взяли під варту трьох бандитів, які з пістолетом пограбували магазин у Ківерцях
Сьогодні, 17:10
В Устилузі вилучили контрафактний алкоголь відомих брендів
Сьогодні, 17:01
Сутички на Старому ринку: медики оглядають декількох людей. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку ізолювали жінку із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 16:05
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
07 лютий, 09:24
Після 1 лютого Старий ринок примусово зноситимуть, – Луцькрада Після 1 лютого Старий ринок примусово зноситимуть, – Луцькрада
16 грудень, 2019, 17:19
Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок Скільки луцьких підприємців переїхали на Новий ринок
02 березень, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Музею волинської ікони подарували унікальні рукописні Євангелії. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку посеред вулиці у молодика вкрали iPhone та гроші
Сьогодні, 17:55
 0
Прокурори Волині відсудили в підприємства земельну ділянку за понад чверть мільярда гривень через борги
Сьогодні, 17:30
 0
На проспекті Соборності у Луцьку на ходу загорівся автомобіль
Сьогодні, 17:26
 0
Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні через коронавірус
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8