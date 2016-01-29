Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня

У Луцьку завтра, 12 березня, школи ще працюватимуть.Про це у коментарірозповів виконувач повноважень Луцького міського головиЗа його словами, наразі у Луцьку чекають на офіційний текст постанови Кабміну про запровадження карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.Пустовіт додав, що завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.Нагадаємо, уряд заявив про, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».