Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня
Сьогодні, 18:43
У Луцьку завтра, 12 березня, школи ще працюватимуть.
Про це у коментарі Інформаційному агенствтву ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За його словами, наразі у Луцьку чекають на офіційний текст постанови Кабміну про запровадження карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.
Пустовіт додав, що завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
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Про це у коментарі Інформаційному агенствтву ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
За його словами, наразі у Луцьку чекають на офіційний текст постанови Кабміну про запровадження карантину через загрозу епідемії коронавірусної інфекції.
Пустовіт додав, що завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
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Коментарі 1
Ну у нас як завжди. Кабмін вже все підтвердив, а ми ж ОСОБЛИВІ! Давайте ше на завтра відкладемо, а потім і взагалі не вирішим. До нас люди з Італії приїжджали, тварини з короною давно, лучанка під підозрою. А МИ ШЕ ПОЧЕКАЄМО, ПОКИ У НАС ВСІ НЕ ЗДОХНУТЬ. Я вважаю, що якщо все вже вирішено, то ті ліниві задниці мають в той же день ВЗЯТИ і ВИРІШИТИ. Бісять мене такі люди.
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